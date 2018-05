Bükkzsércen ismét válaszút elé érkezett a focicsapat

A labdarúgó megyei II. osztály Közép csoportjában a Bükkzsérci Labdarúgó Egyesület gárdája szerezte meg az aranyérmet. A zsérciek huszonhét találkozójukból huszonhármat diadallal fejeztek be, ez önmagáért beszél, a gólkülönbségük – 124-35 – pedig egyenesen párját ritkítja.

Így látja az edző

– Sikerünk titka, hogy jól összeraktuk a társaságot – mondta Kovács József edző. – Mindenkinek megvan a helye, mindenki tudta és tudja a dolgát, bár voltak viszonylag gyengébb mérkőzéseink, de ez természetes, hiszen a kontinens élcsapatainak is akadnak szerényebb pillanatai. Az egységes teljesítmény jutalma ez a szép bajnoki cím, amelyhez hozzáteszem a saját, szubjektív véleményemet amikor leszögezem: a három közül továbbra is a Közép csoport mezőnyét tartom a legerősebbnek. Ebben a csoportban gyártottunk 124 találatot, ez kis túlzással ötös átlagnak felel meg. Ami a keretet illeti: sok labdarúgót kellene kiemelnem a kapustól a balszélsőig, aztán az ifikapustól a cserecsatárig. A jelen már a múlt, abból a szempontból, hogy megint helyi futballtörténelmet írtunk, minket most a jövő foglalkoztat. Ismerem a csapatvezetők és az edzőkollégák véleményét, a többségük azt kívánja, hogy ha nyertünk, menjünk feljebb, ősztől a megyei elitben méressük meg magunkat. Ugyanazzal szembesülünk, amivel tavaly, a kérdés így hangzik: menni, vagy maradni. Ismét leszögezem: sportemberek vagyunk, mindig nyerni akarunk, magam is azon az állásponton vagyok, hogy méressük meg magunkat szűkebb pátriánk első osztályában. Nekem, mint szakvezetőnek, mielőtt voksolok, ki kell kérnem a játékosok véleményét. Amennyiben ők akarják, megyünk, ha nem akarják, akkor viszont nem tudom, hogy mit csinálunk…

Arra a kérdésre, hogy együtt marad-e a keretük és edzés nélkül belevágnak-e a kalandba, Kovács József így válaszolt:

– Nálunk nem divat a jövés-menés. Egyszer már kijelentettem, de megismétlem: nem nekünk kell a labdarúgók után mennünk, ők jelentkeznek hozzánk. A hajdúnánásiak zöme például tíz éve futballozik nálunk és mind a hatan jól érzik magukat Bükkzsércen. Arra sem kellett őket kapacitálni soha, hogy jöjjenek el Mezőkövesdre, nézzék meg az NB I-es találkozókat, amelyekből azért egy megyei II. osztályú focista sokat tanulhat. A képzeletbeli izgalmat „csak” az okozza, hogy munkájuk mellett jutna-e idejük a tréningekre? Mert a megyei I. osztályt heti két foglalkozás nélkül nem szabad elkez­deni.

– Kolodzey Tamás

Az elnök igenje

A bükkzsérciek elnöke egyben a falu polgármestere, sőt „mellesleg” a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei társadalmi elnökségének tagja. Vasas Csaba érdeklődésünkre markáns véleményt fogalmazott meg: – Hamarosan összeülünk és én ezen a megbeszélésen azt támogatom, hogy adjuk be nevezésünket a megyei I. osztályú pontvadászatra. A magasabb osztályhoz 5-10 millió forint közötti összegre van szükségünk, ezt a pénzt, ha nehezen is, de bizonyára előteremtenénk. Az U19-es csapatunk jelenleg a második helyen áll, de még lehet első. Az idén már volt U16-os együttesünk és úgy látom, hogy a „gyerekanyagot” a helyi és a környékbeli fiatalokból biztosíthatjuk. Azon vagyok, hogy még a megyei kettes bajnokság befejeződése előtt hozzuk meg döntésünket, amelyet most a saját szakállamra nem előlegezhetek meg.

„Két egymást követő nap megjártuk a poklot és mennyet!” Miskolc - A labdarúgó megyei II. osztály Közép csoportjának 21. fordulójában elmaradt mérkőzést pótolták be hétfőn. Kisgyőr - Hernádnémeti 3-2 (1-0) Kisgyőr, 100 néző. V.: Varga. Kisgyőr: Batári - Szentesy, Barsi, Kótai, Sramkó, Kolompár Mihály (Kis), Juhász, Orgován, Lakatos, Török, Gibók (Olá... Tovább a cikkhez

„Kétszer is a sírból hoztuk vissza a meccset, de a végére ismét szétestünk” Miskolc - A labdarúgó megyei II. osztály Közép csoportjának 28. fordulójában négy mérkőzést rendeztek vasárnap. [poll id="1523"] Kisgyőr – Mezőnagymihály 3-5 (2-2) Kisgyőr, 100 néző. V.: Szoboszlay. Kisgyőr: Batári - Szentesy, Barsi, Sramkó, Kolompár Miklós, Merucza, Vitárius, Orgován,... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA