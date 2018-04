Bükki farkasfalkákban bíznak

Ismét megszaporodott a farkasok száma a miskolci állatkertben és szabadon, a Bükkben egyaránt. Hazánk erdeiből már évtizedek óta eltűnt a nagyragadozó, amelynek egyedszáma csak az utóbbi két évtizedben nőtt meg, míg az állatkertben évek óta egyetlen egyed árválkodott. Eddig.

Most már csak a farkasokon­­­ múlik a szaporodás­­­.” Veress Tamás

Elfogyott a falka

A ’90-es évek közepén 13 állatból állt a falka az állatkertben – tudtuk meg Veress Tamástól, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark gyűjteményi vezetőjétől. Őket már nem volt célszerű sem szétbontani, sem új állatot betenni közéjük. Egy farkasnál 15–16 év a felső korhatár, az állatkerti egyedek elérték ezt a kort, és fogyni kezdtek. Amikor egy utolsó hím maradt, mellé érkezett egy nőstény, de ők már nem alapítottak új falkát, mert a hím túl idős volt hozzá, így a nőstény három évre egyedül maradt. Közben megépült az új kifutó, ami alkalmassá vált arra, hogy nagyobb számban legyenek az állatkertben farkasok, így kerülhetett át két állat, egy testvérpár a pécsi állatkertből ide.

– Ők egy hím és egy nőstény, éppen ezért a nőstényben fogamzásgátló implantátum van, hogy ne szaporodjon a testvérével, de bízunk benne, hogy a régebben itt élő nősténnyel elkezdődhet egy új falka kialakulása. Minden állatkertnek van cserelistája, mi az, amit szeretne, mi az, amitől megválna szaporulat vagy váltás miatt. Jó a kapcsolat egymás közt, és így kerülhetnek az állatok egyik állatkertből a másikba. Ez általában csere alapon működik, vagy ajándékba. Van, hogy a tulajdonjog is átkerül, de kihelyezésre is van példa, amikor az eredeti park marad a tulaj – magyarázza az állatok cseréjének rendszerét Veress Tamás.

Most már csak a farkasokon múlik a szaporodás. Tavasszal párzási időszak van, érdeklődtek is egymás iránt, így akár már a nyár elejére lehet kölyök. Ha mégsem, akkor várni kell egy évet.

Szabadon általában egy fiatal hím és nőstény alapít önálló családot. Keresnek maguknak megfelelő helyet, és szaporodni kezdenek. Általában 2–4 éves korukig maradnak a falkában a kölykök, besegítenek a szülőknek, majd ők is elhagyják a családot, és társat keresnek maguknak.

Bár azt szokták mondani, hogy a XX. század elején kihalt hazánkban a farkas, és a nyolcvanas évek elején kezdtek visszatelepülni, közben is láttak időnként, de nem volt jellemző. A nyolcvanas évektől jogi védelmet is kaptak, és azóta valóban újra jelen vannak. Addig az aggteleki, zempléni részen jelentek meg, mert ott összeér a természetes élőhely a határ két oldalán, de a kilencvenes évektől már a Bükkben is megjelentek. 2005 óta pedig egy állandó, szaporodó csapatról tudnak a nemzeti park szakemberei itt, a Bükkben is.

10–15 egyed

A tapasztalatok szerint van egy stabil falka és a szaporulata, 10–15 egyed körüli csapatról van szó – nagyjából ennyire becsülik egyébként a Bükk eltartóképességét, egy falka plusz a fiatalok, akik keresik a helyüket.

– Az elmúlt néhány évben kerültek ki azok a kameracsapdák is, amelyek fényképeket, videókat készítenek róluk, így pontosabb adatokat tudnak. A mintázatok alapján be tudják azonosítani az egyedeket, talált széklet- és szőrminta alapján genetikai vizsgálatokat is tudtak végezni. A több hír a farkasokról az utóbbi években inkább a modern technológiának köszönhető – mondja a gyűjteményi vezető.

Ötvenen is megélnének

A csapat fantasztikusan össze­hangolt módon vadászik, mint az emberi hajtóvadászatnál, vannak, akik hajtják, terelik a zsákmányállatot, akik pedig elejtik őket, azok csendben megbújva várnak. A farkasok egyedszámának növekedése a zsákmányállatok számának szabályozásában is szerepet kap, mint például az elszaporodó vaddisznók esetén, amelyeket kordában tudnak tartani. A zsákmányállat számának tekintetében ötven egyed is megélhetne a Bükkben, azonban a terület kicsi hozzá.

– Az állatkerti, remélt falka egyedszámánál a kifutó méretét is figyelembe véve olyan 5–6 állat lenne az ideális, tehát megduplázni a jelenlegi létszámot. Nyilván, mivel rokoni kapcsolatban állnának, ennél többen is ellennének ezen a helyen, de ez lenne az optimális létszám, amit szeretnénk mihamarabb elérni – tette hozzá Veress Tamás.

