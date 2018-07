Bükkaranyoson sikeres a szociális földprogram

A résztvevők egy mezőgazdasági és állattenyésztési képzést követően, első körben tojótyúkokat és induló takarmánykészletet, második körben vetőmagokat és palántákat kaptak, hogy otthonukban megkezdhessék a biogazdálkodást. Az így megtermelt javakat saját felhasználásra, a többletet értékesítésre fordíthatják. Az önkormányzat közmunkaprogramjában is tartanak tojótyúkokat és termelnek fóliasátrakban zöldséget, így a két projekt jól kiegészíti egymást, mivel a megszerzett tudást mindkét helyen hasznosíthatják a résztvevők.

A rászorulók szívesen csatlakoznak a programhoz.” – Nagy Lajos

Segítik társaikat

– Örülünk annak, hogy a rászorulók szívesen csatlakoznak a programhoz és igyekeznek maguknak előállítani a termékeket – tájékoztatott Nagy Lajos polgármester.

– Az is öröm, hogy olyanok is csatlakoztak a programhoz, akiknek már volt gyakorlata a gazdálkodásban, így segíteni tudják társaikat. A palántákat egy másik önkormányzat állította elő szintén közmunkaprogramban, így az ő munkájuk is hasznosul nálunk.

