Bükkaranyos a vidéken újrakezdők otthona is

Négy év alatt száz családot vontak be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott szociális földprogramba, melynek keretein belül ingyenesen jutnak a résztvevők a palántákhoz, haszonállatokhoz, és a speciális képzés keretein belül el is sajátítják a háztáji gazdálkodás fortélyait.

A kakast is kiiktatták

Csütörtökön hibrid tyúkokat ajándékoztak a résztvevőknek. Reggel érkeztek a településre a haszonállatok, melyeket ideiglenesen az önkormányzat farmján helyeztek el, itt töltöttek egy-két órát a szétosztásuk előtt. Ez idő alatt közel harminc tojást tojtak. A magyar fajtától ezek a tojók húsosabbak és nagyobbak. A kiscsibékhez viszont még a 21. században is kakas kell. Itt a kisebb, hazai szárnyasokat nevelik, állítólag ennek a húsa ízletesebb, mint a táppal felfújt csirkékké.

– A nagymamám aranyszínű húslevesének ízét idézik fel bennem ezek a szárnyasok, melyeket kirántva vagy főtten fogyasztunk. Ritkán vásárolok csirkét nagy áruházban, azt hiába hempergetem meg fűszerekben, sose lesz olyan zamatos, mint az én csirkéim – magyarázta Lakatos Ivánné Judit, aki közmunkásként dolgozik a baromfiudvarban. Judit már kiskorától kezdve anyjától is sokat tanult, ám akadnak olyanok is, akik a nulláról indulnak.

Szerelem első látásra

Nyistyák Nikolett Miskolcról érkezett, és örömmel vesz részt a programban, amely nemcsak azért hasznos, mert ingyen beindíthatja a családi gazdaságot, hiszen a jószágokért és a palántákért sem kellett fizetnie, hanem oktatást is kap. A hivatalos képzésen túl Nikolett plusz órákat vesz az idős szomszédasszonyától, aki igyekszik lelkes gazdálkodót nevelni a nagyvárosi hölgyből. A húszas éveiben járó fiatalasszony bő fél éve érkezett a megyeszékhelyről. Férjével korábban panelban, majd kertvárosban éltek, de besokalltak a nagyvárosi miliőtől és vidéken kezdtek új életet.

– Friss levegőt, nyugodt környezetet és önellátóként egészséges, tápláló élelmiszereket akarunk biztosítani a gyermekeinknek. Korábban nem is tudtam, hogy ez a bájos falu létezik, rögtön beleszerettem, mikor megtekintettük az eladó ingatlant, már tudtam, itt akarom leélni az életemet – magyarázta Nikolett, akinek második gyermeke már ide fog születni szeptemberben.

A település polgármesterétől megtudtuk, Bükkaranyos igen népszerű hely a vidéken újrakezdők körében. Itt pár hónapnál tovább nem áll gazdátlanul se ház, se telek, elkapkodják az ingatlanokat. Nagyjából 450 család él itt, melyből legalább 100 háztartást bevontak a földprogramba.

– Van olyan börtönviselt résztvevőnk is, aki korábban erőszakos bűncselekményeket követett el, most meg gyönyörű virágok pompáznak a portáján. Nem csak a hátrányos helyzetű emberekre gyakorol jó hatást a kezdeményezés, hanem a nyugdíjasokat is megmozgatta, akik önként oktatják faluszerte az ifjabbakat – sorolta Nagy Lajos.

