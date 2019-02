Bükkábrányi fiatalembernek segít a Zsófi-ReményVár

Oláh Dénes gyógyulását segítendő jótékonysági vacsora estet tartott Bükkábrányban február 9-én a Zsófi-ReményVár Egyesület. A 2015-ben balesetet szenvedett fiatalember éber kóma és számos műtét után decemberben újabb műtéten esett át.

Mivel a kórházból hazafelé tartva a család autójának motorja tönkrement, a kocsi helyett vásárolt kisautó pedig egy baleset következtében vált használhatatlanná, az egyesület a jótékonysági est bevételéből a korábbi gépjármű megjavíttatását finanszírozza. Az autó ugyanis nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Dénest a kezelésekre, orvosokhoz tudják szállítani.

A Zsófi-ReményVár Egyesület gyerekes családoknak próbál segíteni. A bükkábrányi család elfogadta a folyamatos támogatásukat, amely tartós élelmiszerből, tisztító- és tisztálkodószerekből áll. Ináncsi Gergely elnök elmondta, a vacsoraest 465 ezer forintnyi bevételéből – amelyet teljes egészében átutaltak a család számára – Dénes életkörülményei javulnak, a gyógykezelését segítik elő az autó megjavíttatásával. Mint mondta, a fiatalember nem adja föl, látszik, hogy mindig egyre többre képes, tud már ülni, néhány percig állni. Sok torna, műtét vár még rá, s az úton végigmenve önellátásra képes életet remélhet. Köszönet jár azoknak, akik segítették, segítik ma is, nemcsak anyagilag, hanem morálisan is a mindennapokban. Kifejtette, folyik kupakgyűjtés az egyesületnél és a családnál is, valamint az egyesület számlájára utalt, Dénesnek címkézett pénzadományokat is továbbítja a család számára.

Összefogással

A jótékonysági est fővédnöke Szalai Szabolcs, Bükkábrány polgármestere volt. Mint mondta, a falu, a környék és az önkormányzat a kezdetektől a család mellé állt, s lehetőségeikhez mérten igyekeznek támogatni őket, s a továbbiakban is számíthatnak rájuk. Szerinte Dénes csodálatos akaraterővel rendelkezik, meg kell gyógyulnia. Ha továbbra is képes összefogni a település és az apróságokkal is segítik a családot, meg fog gyógyulni a fiatalember.

