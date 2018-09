Bújós és elegáns kedvenc

Az ókori civilizációk óta színesítik a macskák az emberiség életét, sajátos egyéniségükkel, eleganciájukkal. Néhány tenyésztő a mai napig különleges fajták meghonosításával kísérletezik hazánkban. Más állatbarátok pedig kifejezetten a kóbor cicák mentésére, nem kívánt szaporulatok csökkentésére specializálódnak. Most eláruljuk, mi vonzotta őket a szép házi kedvencek gondozásához.

Két állattenyésztéssel foglalkozó olvasónk az orosz kék cica népszerűsítése kapcsán kereste meg szerkesztőségünket. Sinka Lászlóné és lánya, Sinka Szilvia a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szentistvánon élnek, ahol három éve foglalkoznak ennek a különlegesen szép, de sok félreértésre okot adó macskafajta tenyésztésével.

Cári macskának tartják

– Úgy indult a tenyésztői karrerünk, hogy kaptunk egy szürke házi cicát, amit orosz kéknek hittünk. Aztán egyszer utánanéztünk és feltűnt, hogy az eredeti fajtának zöld szeme van és a profiljuk is más, mint a többi macskának. Sokan különféle szürkés árnyalatú cicákat mind orosz kéknek tartanak. Amiről fel lehet őket ismerni, hogy dupla bundájuk van. Ez azt jelenti, hogy plüss macira hasonlóan bolyhos, nagyon puha fedő és aljszőrzetük van, ami nem igazán hullik. Az érdekessége, hogy a szőrének a végében nincsen szín és ezért, amikor rásüt a nap, ezüstös kék fényben tündököl.

A fajta pontos eredetét homály fedi. Feltehetően az oroszországi Arkhangelszkből származik, aztán hajóval átkerült Angliába és ott kezdtek rá felfigyelni az emberek. Az 1900-as évek elejétől már külön osztályban indult a macska kiállításokon. Cári macskának is tartják, mert a mozdulatai, a tartása és a nézése nagyon elegáns – foglalta össze Sinka Szilvia.

Behozták az országba

– Amikor elkezdtünk utána­olvasni jobban a fajtának, megtetszett nekünk, hogy ragaszkodik, bújós, nyugodt és szép is, és azóta nem tudtunk vele betelni. Beszéltünk egy cseh tenyésztővel, onnan jött hozzánk az első kislányunk. Végül azért kezdtük el a szaporítását, mert az országban nem volt 2015-ben senki, aki ilyen cicákkal foglalkozott volna és úgy gondoltuk, hogy akkor mi megpróbáljuk. Ma öt cica lakik nálunk, akik közül az egyik nőstény vemhes. Nem szokott sok kiscicájuk születni, de az első alomban mindig több, időnként akár hat utód is van. Egyébként két-három kölyök az átlag. Amikor valamelyik cicánk vemhes, akkor jobban figyelünk rájuk és a szülésnél ott vagyunk velük. A kicsik kezdetben kék szemmel és halvány szürke szőrzettel születnek, amiben előfordulhat sötétebb szellemrajzolat. Ekkor még nagyon nehéz őket megkülönböztetni – mondta el a fiatal tenyésztő.

Allergiásoknak ajánlják

– Mivel az orosz kék rövid szőrű fajta, ezért nem igényel komoly ápolást. Persze, aki szeretné, átfésülheti a bundáját. Mi nagyon ritkán megfürdetjük őket, hogy ne korpásodjon be a bőrük és nyírjuk a karmukat. A szőrükre a kiállításokon időnként hintőport is használnak, hogy a zsírosodást kiküszöböljék. Mi gyermekek mellé is ajánljuk és enyhén allergiásoknak, mert a nyálukban kevesebb olyan fehérje termelődik, ami irritálja a gazdákat.

Én mindig szerettem a cicákat, de korábban az allergiám miatt nem tudtam tartani. A lányom kezdetben inkább kutyás volt, de ma már ő vette kezébe a cicák népszerűsítésének ügyét. Ma azonban nemzetközi nagybajnok lett a kandúrunk a szépségversenyen. Persze mindehhez képeztük magunkat, az egyesületünk révén elvégeztünk egy tenyésztői tanfolyamot – zárta a beszélgetést Sinka Lászlóné, Szilvia édesanyja.

Detzky Anna

