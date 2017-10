Büdös bogarak miskolci inváziója?

„Nálunk vannak ilyenek, előfordul, hogy több, van, amikor kevesebb, elég undorítóak – meséli egy ismerősünk, amikor a büdös bogarak, vagyis a címeres poloskák kerülnek szóba. Néha egész sokat talál a függönyön, az ablak közelében – meséli. Kérdezzük, hogyan szokott védekezni ellenük. – Agyon­nyomom őket – válaszolja. – Meglehetősen büdösek, a fűhöz hasonló a szaguk – jegyzi meg.

Valóban több van, de nem keresnek tömegesen miatta.” Kiss János

A címeres poloskák évek óta egyre nagyobb kellemetlenséget okoznak, állítják a szakemberek, erről érkezett a napokban egy sajtóközlemény szerkesztőségünkbe. A mezei poloskaként is becézett rovarok sok ember hétköznapjait keserítik meg.

Kora tavasszal a házfalon süt­kéreznek, az ősz beálltával pedig próbálnak melegebb területekre húzódni, hogy átteleljenek. Ilyenkor kezdődik csak az igazi invázió, és még senki sem tudja, mekkora is a baj Magyarországon. Mellékeltek egy térképet is (a témával kapcsolatos információk a budosbogar.hu honlapon érhetők el) erről megtudhatjuk, hogy a főváros mellett a nagyobb városok a legfertőzöttebbek, a sorban ott van Debrecen, Pécs és Győr mellett Miskolc is.

Ázsiában honosak

Az árukereskedelemmel érkezett poloskák – nem őshonosak egyébként Magyarországon, Ázsiából kerültek ide – természetes ellenség hiányában, és kedvező akklimatizálódásuk miatt, remekül érzik magukat Magyarországon. Szeptember végén, október elején okozzák a legnagyobb kellemetlenséget – írják.

„Évről évre egyre több bejelentést kapunk, ezért döntöttünk úgy, hogy felmérjük a fertőzöttség mértékét. Közel háromezer bejelentést regisztráltunk, és helyeztünk el irányítószám alapján a térképen. Minket is megdöbbentett a fertőzöttség mértéke” – hivatkozik a közlemény Szigeti Zsoltra, az Abatox Kft. ügyvezetőjére. Megtudhatjuk még, azzal nehezíthetjük meg, hogy befészkelje magát a lakásba, ha szúnyoghálót szerelünk fel, vagy hajnalban, rövid ideig szellőztetünk. Ha mégis bejutottak, a legjobb megoldás a rovarok elfogása, a vegyszeres irtás ugyanis nem hatékony.

Elő a csótánycsapdát!

Érdeklődtünk Kiss János bogármérnöknél, hogy ő is tapasztalja-e a címeres poloskák elszaporodását Miskolcon. Elmondta, igen, valóban több van belőlük, mint néhány éve, de nem jellemző, hogy tömegesen keresnék az irtásuk céljából. (Az ágyi poloskák miatt annál inkább, naponta ötször is hívják.)

Azonkívül egyébként, hogy a címeres poloskák büdösek, nagyobb kárt nem okoznak az embernek, ugyanis nem csípnek. Szeretnek bebújni a repedésekbe, épületek tetejébe, szellőzőkbe. Valóban nincs természetes ellenségük, mert a ragadozó állatnak hányingere lesz tőle, így nem eszi meg. „Csótánycsapdával megfoghatók, vagy bármilyen spray-s bogárirtóval elpusztíthatók” – mondja még.

Megjegyzi, nagyobb lakótelepeken nem tartja jellemzőnek a jelenlétüket, inkább kertes házakban. Volt vidéki ház, ahol ezrével talált a háztetőben. Ő úgy látja, megfelelő ajtó-, ablakszigeteléssel lehet védekezni ellenük.

ÉM-HM

