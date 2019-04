Budapesti férfi tenisztorna – Györe László célja a Grand Slam-trófea és a top 10

A szerb színekben versenyző vajdasági magyar játékos – aki kedden kezdi meg szereplését a Hungarian Openen – hétfőn az M1 aktuális csatornán azt mondta közelebbi terveiről, hogy szeretne még idén egy ATP-versenyt megnyerni, és örülne, ha az évet a legjobb húsz között tudná befejezni.

“A sikerrel jár, hogy rivaldafénybe kerül az ember. Fiatal vagyok még, próbálok minden cselekedetemmel, viselkedésemmel példát mutatni a többi embernek. Ez a szép a sportban, a teniszben, hogy nagy figyelmet kapunk, és módunkban áll hatni a korunkbeli gyerekekre vagy felnőttekre” – vélekedett a világranglista 33. helyezettje, aki februárban pályafutása első versenyét nyerte meg Rio de Janeiróban.

“A top 10-es Dominic Thiem legyőzésével és a riói trófeával önbizalmat szereztem. A salak a kedvenc borításom, remélem, hogy továbbra is jó játékot tudok nyújtani” – jelentette ki a 23 éves teniszező. “A szüleimnek ajánlottam a tornagyőzelmet Rióban. A nagy eufóriában nem nagyon voltak saját gondolataim. Időbe telt, amíg lenyugodtam és összeraktam a történteket a fejemben. Életem egyik legszebb pillanata volt” – tette hozzá Györe László, akinek már nem élnek a szülei, édesapját tavaly veszítette el.

Ami a Sport11-ben zajló viadalt illeti, az ötödik kiemelt játékos közölte, két éve elődöntőt játszott Budapesten, de ettől függetlenül is szép emlékek kötik a fővároshoz, amely az egyik kedvenc városa, és mindig örömmel tér ide vissza.

“Fucsovics Mártonnal jó a viszonyunk, barátok vagyunk. Amikor ugyanazon a versenyen szerepelünk, akkor edzünk is együtt, és korábban párosban is játszottunk együtt. Szurkolok neki, amikor játszik, és gondolom, ő is nekem” – jelentette ki a legjobb magyar teniszezőről, aki a héten Barcelonában szerepel.

A zentai születésű Györe László hozzáfűzte, hogy a salakpályás szezonban még Madridban, Rómában, Genfben és a Roland Garroson lép pályára.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA