Bud Spencer és a szaxofonozás

Zeneiskolában tanult ugyan, de ámulattal nézte kedvenc színészét, Bud Spencert, aki az egyik filmjében ezt a hangszert bűvölte. Innen jött az ihlet – árulja el a muzsikus.

– Tiszaújváros mellett, Sajószögeden jártam általános iskolába, ami zeneiskola is volt – meséli Miklósi Ádám zenész. Így adódott, hogy a délutánjaim többségét a zenélés fortélyainak megismerésével töltöttem. Kedvenc színészem Bud Spencer volt, fiatalabbként is ámulattal néztem. A Nincs kettő négy nélkül című filmjében láttam őt többször is szaxofonon játszani, majd jött az ihlet, hogy ezentúl én is ezzel a fúvós hangszerrel szeretnék foglalkozni. A szaxofonozáshoz szükséges némi előképzettség is, amit én három éven keresztül szereztem meg, klarinéton. Így tehát összességében, már 17 éve képzi mindennapjaim részét a zenélés – idézi fel.

Három zenekarban

Szívesen és jóleső érzéssel gondolok az elmúlt jó pár évre, szerencsésnek érzem magam, hogy lehetőségem nyílt tanulni, és nem csak hobbiszinten folytatni a zenélést. Ha van egy kis szabadidőm, mindig játszom a hangszeremen, hiszen megnyugtat, magabiztosságot ad és akkor csak arra figyelek, teljesen kikapcsol. Három zenekarban is játszom, kettő fúvós, egy Big Band. A két zenekar típusa között az eltérés, hogy míg a fúvós zenekarban akár 30-40 ember is játszhat egyszerre, az utóbbiban csupán tizenhét vesz részt és jazzdalokat adnak elő. Természetesen a mai igények már átformálták a klasszikus értelemben vett zenekari repertoárt. A fiatalok bevonzása a zenekarba, a nézőközönség magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a mai kor zenéit, slágereit és – ami mindig befutó – a filmzenéket is rendszeresen műsorra tűzzük – ismerteti a muzsikus.

– Azt javaslom, aki teheti, próbálja ki milyen a zenével foglalkozni, és ha nem is válik a mindennapjai részévé, legalább adjon esélyt magának – fejti ki Miklósi Ádám. – Számos barátság a zenén keresztül indult, rengeteg vicces történet kapcsolódik egy-egy fellépéshez, de számomra kiváló lehetőség világot látni.

Izgatottan várt találkozások

A külföldi nyaralások, kirándulások mind-mind egy fellépés kapcsán szerveződtek – tudjuk meg tőle.

– Volt szerencsém a zenekarral számos országot meglátogatni, jártunk Németországban, Olaszországban, Csehországban, Lengyelországban, Romániában és Ukrajnában. Ezeket a helyszíneket egészíti ki számos hazai fesztivál és rendezvény. Amikor az ember először megy színpadra, lámpalázas és retteg a közönségtől, de mégis izgatottan várja a következő alkalmat – emlékszik vissza. Ahogy az idő előrehaladtával egyre több fellépésen lesz túl, a lámpaláz elmúlik, és meglátja a munkája gyümölcsét, a boldog, vidám, táncoló embereket, akik attól érzik magukat jól, amit ő a színpadon előad – foglalja össze érzéseit Miklósi Ádám.

ÉM-EF

