Búcsúztassuk biztonságosan az óévet

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrségi Szabadidő- és Sportcentrumban a Készenléti Rendőrség tűzszerészei bábukon is szemléltették, hogy milyen sérüléseket okozhatnak a szabálytalanul használt tűzijátékok. A készenléti szervek képviselői ezúttal is hangsúlyozták, hogy mindenkinek körültekintően kell eljárnia, ha a szilveszteri szórakozást tűzijátékkal színesítené, a figyelmetlenség ugyanis balesetet és tüzet is előidézhet.

Háztető, szemetes konténer, száraz növény is lángra kapott már egy-egy rosszul sikerült tűzijáték után, hangzott el a kiképző központban megrendezett sajtótájékoztatón. Povázsai Sándor rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztályának rendészeti osztályvezetője az eszközök beszerzésére és működtetésére vonatkozó szabályozást ismertette. Felhívta a figyelmet egyebek mellett arra, hogy az úgynevezett hármas kategóriájú tűzijátékokat csak december 31-én, este hat óra és január 1-je reggel hat óra között lehet felhasználni. Az alezredes azt is elmondta, hogy csak az engedéllyel rendelkező elárusítóhelyek tekinthetőek legális beszerzési forrásnak, az internetes rendelés és kiszállítás, csakúgy, mint a petárdázás, szabálysértési eljárást von maga után.

Badonszki Csaba tűzoltó alezredes a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi és Kéményseprőipari Szabályozási Főosztály helyettes vezetője arról beszélt, hogy a katasztrófavédelem szakhatósági eljárásként az elárusítóhelyek engedélyezésében működött közre, ezt követően pedig azok tűzvédelmi biztonságát, szabályos működését ellenőrzi. Az alezredes azt mondta, hogy átlagosan 20-30 riasztás érkezik szilveszterkor tűzijátékok miatt, kisebb tűzesetek és hatalmas pusztítások egyaránt előfordultak már. Badonszki alezredes hangsúlyozta, hogy a tűzijátékok beüzemelésekor fontos a megfelelő védőtávolság megtartása, figyelni kell arra is, hogy ne dőljenek el a rakéták, amiket természetesen sértetlen csomagolásból kell kibontani.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt nyilatkozta, hogy kockázatosnak tartják a szilveszteri pirotechnikai eszközöket. Tavaly tizenöten szenvedtek sérüléseket a házilag előállított, vagy nem megfelelően felhasznált tűzijátékok miatt, és volt már olyan esetük is, amikor emberéletet követelt egy későn felrobbant eszköz.

Dr. Huszák András rendőr alezredes, a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálatának készenléti osztályvezetője a gyakorlatban is szemléltette ezeknek a játékszernek tűnő eszközöknek a pusztítását. Három bábu roncsolódott össze a kiképző központ udvarán, egyik a kezén, a másik a fején, a harmadik a karján sérült meg, amikor eltalálta egy-egy rosszul beállított rakéta, vagy illegális petárda.

BM OKF

