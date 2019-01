Búcsúztak az óévtől és a repülőtértől Miskolcon

Nem volt olyan vidám a Borsod Megyei Repülőklub idei óévbúcsúztatója, mint az elmúlt években. A hétfői rendezvényre rányomta a bélyegét az a tény, hogy a klubnak áprilisban el kell hagynia a repülőteret. Hogy mi lesz velük, egyelőre nem tudják. (A témáról az elmúlt hetekben többször is írtunk.)

A rendezvényen részt vett Pető Sándor, a Magyar Tartalékosok Szövetségének (MATASZ) Borsod megyei elnöke, főpilóta. A MATASZ-nak ugyanis tavaly Miskolcon megalakult a repülős tagozata.

Pető Sándor kijelentette: nem ért egyet a miskolci repülőtér megszüntetésével. Ezt több fórumon is jelezte, egyebek között a Honvédelmi Minisztériumnak és a miniszterelnöknek.

-Úgy szüntetik meg a repteret ipari park címén, hogy közismert, a város környéke tele van be nem épített ipari parkokkal. Ennek kapcsán elkészítettem egy 27 oldalas fejlesztési koncepciót, amelyre Miskolc polgármestere sajnos nem volt kíváncsi. A honvédelmi miniszter viszont rögtön intézkedett, és a Honvédelmi Sportszövetség a következő héten már egyeztetésre hívott minket. A fejlesztési koncepcióban leírtam azt is, hogy a repülőtér a mostani állapotában 19 fős repülőgépek le és felszállását tudja biztosítani.

A december 20-án, Miskolcon megtartott gazdaságfejlesztési tanácskozáson az is kiderült, hogy a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórházat is rendkívül hátrányosan érintené, ha megszűnne az intézmény közelében található repülőtér. A repülőklub korábbi elnöke, aki azóta lemondott, magánrepülőtér építésében gondolkodott Sajópetri közelében, de ahhoz akkora összegek kellenének,hogy kevés a megvalósítás esélye – sorolta ellenvetéseit Pető Sándor, hozzátéve: ma már egy komoly üzletember nem szívesen autózik sok órán keresztül az autópályán, amikor repülővel sokkal rövidebb idő alatt eléri Európa bármelyik városát.

Pető Sándor szerint a repülőtér visszavétele törvénytelenül történik, és megszüntetése nem szolgálja a város érdekeit.

Nem értik a döntést

Ötvös Béla, a megyei repülőklub titkára teljesen tanácstalan. Mint fogalmazott, elképzelésük sincs, hogy mi vár rájuk a jövőben.

Amikor 26 évvel ezelőtt megszűnt az MHSZ, akkor a saját lábunkra álltunk, folyamatosan és biztonságosan működtünk anélkül, hogy egy fillér támogatást is kaptunk volna bárhonnan. A szükséges fejlesztéseket is el tudtuk végezni, de új repülőteret nem tudunk vásárolni. Nem értjük a város indokait, hiszen ez a repülőtér kereskedelmi tevékenységet is tudna folytatni, ami kiszolgálná a környező cégeket. A klubnak jelenleg 60-65 tagja van. A fiatalokat motoros és vitorlás gépek vezetésére oktatjuk, valamint rendre és fegyelemre. Miskolc más sportágakat támogat, nem értjük, hogy ezt miért nem. Megnyugtató megoldást jelentene számunkra, ha az önkormányzat vásárolna számunkra egy repülőteret és segítene az infrastruktúra kialakításában, az épületek létrehozásában. Az ország más repülőterein támogatják a klubok működését, minket pedig az utcára tesznek – fogalmazott Ötvös Béla, megjegyezve: több ezer aláírást gyűjtöttek a repülőtér megmaradásáért, de ennek sem volt hatása.

A kórháznak is kell

A repülőklub tagjai lejátszottak számunkra egy felvételt, melyen dr. Révész János, a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház főigazgatója arról beszél, hogy az intézmény tagja egy európai, onkológiai kutatási programnak, de ha nincs repülőtér a közelben, akkor nem hozzák Miskolcra a betegeket. Hozzátette: a jövőben emelt szintű hotelfunkciókat alakítanának ki a kórházon belül, hogy fizető vendégeket fogadhassanak, hiszen az intézmény óriási műtőkapacitással rendelkezik, de repülőtér hiányában ez a terv sem működik majd.

Hegyi Erika

A légimentés marad

A közelmúltban írtuk meg, hogy Miskolc és a Borsod Megyei Repülőklub között létrejött szerződés 2019 áprilisában lejár. A repülőtér területének nagy részét bevonják a Mechatronikai Ipari Parkba, hogy az további befektetőket is be tudjon fogadni. A betegellátást és a légimentést továbbra is biztosítják az eddigi helyszínen. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. által igényelt területet a Miskolc Holding ingyenesen bocsátja rendelkezésre.

