Búcsúzik az adventi villamos

Az MVK Zrt. 202-es szerelvénye, azaz Miskolc adventi villamosa ismét nagyon népszerű volt. Látható volt ez az utasok visszajelzésein, a legnépszerűbb közösségi oldalon található hozzászólásokban, a helyi és az országos média érdeklődéséből és az adventi villamoson utazók számából is. A hat héten keresztül közlekedő, több tízezer utast szállító villamos legnépszerűbb eleme a külső, házikószerű megjelenés volt, ami miatt megkapta a „csodaház” nevet, de nagyon szerették és sokszor szelfiztek a kandalló előtt is az utasok. A villamos ütközőjén pedig most is ott „tujázott” a Mikulás.

Miskolc város adventi villamosa a helyi közlekedési vállalata Facebook oldalán – a „Csodaház lett Miskolc adventi villamosa” bejegyzéshez – 640 like-ot és közel 700 megosztást kapott. Az adventi villamossal kapcsolatban sok-sok kedves komment érkezett:

„Szerintem Európa legszebb adventi villamosa!”

„Szebb mint a tavalyi, minden elismerésem az alkotóknak!”

„Megint csodaszépet alkottak, akiknek keze munkája benne van ebben a csodálatos alkotásban. Igazán büszkék lehetünk rájuk! MŰVÉSZEK!”

„Gyönyörű, örömmel látom, hogy ismét készítettek valamit az utazóközönségnek. Budapesten lakom, de idén is elmegyek megnézni és utazni vele.”



Videó: Bé Sz

Az adventi villamoson utazókat ismét több program várta. 2016. december 3-án a Mikulás szállt fel krampuszával együtt, utazás közben szaloncukorral, színezővel, mesekönyvvel, karácsonyfadísszel lepte meg a gyerekeket. November 27-én, december 4-én és 11-én a Miskolc Musical Műhely énekkel köszöntötte az utasokat, december 17-én pedig flashmob keretében karácsonyi dalokat hallhatott az utazó közönség.

Az adventi villamos most búcsúzik, azzal, hogy köszöni minden utasának, hogy vigyáztak rá, és legközelebb 2017. november 26-án, vasárnap gördül ki újra – talán új meglepetésekkel – a miskolci közlekedési vállalat remízéből, hogy ismét örömöt szerezzen utasainak.

Az adventi villamos csütörtöki és pénteki menetrendje:

Tiszai pályaudvarról: 05:00; 06:20; 07:40; 09:00; 10:31; 11:48; 13:16; 14:36; 15:54; 17:24; 19:24; 20:48.

05:00; 06:20; 07:40; 09:00; 10:31; 11:48; 13:16; 14:36; 15:54; 17:24; 19:24; 20:48. Felső-Majláthról: 5:44, 6:59; 8:21; 9:51; 11:10; 12:34; 13:54; 15:14; 16:46; 18:38; 20:00; 21:35.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA