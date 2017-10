Bruttó félmilliót is kereshetne egy óvónő Tornanádaskán

Ennyi persze nem lett volna elég ahhoz, hogy felkavarja az állóvizet, de az már igen, hogy a bérezésről is írt. A település vezetője 320 ezer és 520 ezer közötti bruttó fizetést ígért a jelentkezőknek. Hirdetése olyannyira sikeres volt, hogy azóta Budapestről is jelentkeztek az állásra.

– Most is vannak óvónőink, de többre van szükség, mert az óvodai létszám nőtt az elmúlt években – mondta lapunknak Beri Tamás. – Igazából ezt az állást már két éve hirdetem, de most, hogy a fizetésről is írtam, sikeresebb volt. Így ingyen reklámot is kaptam… Tudom, ez az összeg magasnak számít megyénkben, de ha nincs jelentkező egy állásra, akkor valamivel ösztönözni kell az embereket, és mi mással lehetne, mint pénzzel.

A polgármester szerint azonban nem csak óvónőből van hiány, hanem a szakemberekből is. Nem találnak villanyszerelőt, asztalost sem. „A vidékre jobban oda kellene figyelni” – fogalmazott Beri Tamás.

„Az is gond, hogy akik jelentkeznek, megkérdezik, milyen emberek laknak a településen, és nem arra gondolnak, hogy jó emberek vagy rosszak, hanem, hogy romák-e. Éppen ezért az álláshirdetéssel az is volt a célom, hogy a most végzős roma fiatalokat ösztönözzem arra, jöjjenek Tornanádaskára, legyenek itt óvónők, hiszen versenyképes a fizetés” – jelentette ki Beri Tamás.

Hiány itt is, ott is

A polgármestertől azt is megkérdeztük, mit szólnak majd a korábbi dolgozók, hogy az újonnan érkezettek ekkora fizetést kapnak.

„Az összeget tól-ig jelöltem meg, a munkáltató, azaz az önkormányzat 20–80 százalékos szorzóig tudja emelni a béreket. Igazából az általam javasolt fizetés nem sok, inkább az a baj, a mostani kevés…” – vélekedett Beri Tamás. A polgármester azt a veszélyt is látja, hogy ekkora bérért a közeli településekről is jönnének szakemberek, de akkor meg ott lenne hiány…

