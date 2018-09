Brutálisan lehűlt a hőmérséklet, és sok jót a folytatás sem ígér

Az ősz eddigi leghidegebb reggelére ébredtünk szerdán. Zabarban -4,1 fokig csökkent a hőmérséklet, de másutt is előfordult fagy kétméteres magasságban is. A több mint száztíz éves napi rekord (-4,2 fok 1906, Dobogókő) megdöntése pedig mindössze két tizeden múlt. Nem volt sokkal jobb a helyzet Miskolc belvárosában sem az országos átlaghoz hasonlóan plusz 1-2 fok körül alakult a reggeli minimum, amely több mint nyolc fokkal volt alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál.

Éjszaka melegebb

A lehűlésre már jó előre felhívták a figyelmet a meteorológusok, az évszakváltó hidegfront péntekről szombatra viharos széllel és esővel érte el hazánkat, ami meghozta az ősznek megfelelő Celsiusokat, majd vasárnap este újabb hideghullám érkezett. Az időjárás-változásra gyorsan reagáltak a megye hőszolgáltatói: Az Országos Meteorológiai Intézet előrejelzése alapján Miskolcon már kedden beindította a távfűtést a Miskolci Hőszolgáltató Kft., igaz, még csak szakaszosan.

Ezt azt jelenti, hogy a hőközpontban lévő automatika a külső hőmérséklet szerint szabályozza a fűtést, éjszaka melegebb, nappal pedig akár hideg is lehet a radiátor. Ez egy okos és a fogyasztók számára költségtakarékos megoldás – tudtuk meg a hőszolgáltatótól.

Hasonlóan cselekedtek a megye többi nagyvárosában is: Ózdon és Tiszaújvárosban már hétfő estétől, Kazincbarcikán pedig szerdától melegek a radiátorok a távfűtéses lakásokban. Bár tény, hogy nagyon hideg van, a reggeli értékek pedig november közepének felelnek meg, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Miskolci Veszélyjelző és Szolgáltató Irodájának munkatársa szerint nem példa nélküli a mostani időjárás.

– Nem nevezném rendkívülinek a mostani időt, volt már ilyen máskor is, ezt bizonyítják az elmúlt évtizedek adatai is. Bár nem sok kellett hozzá, de végül is a napi rekord sem dőlt meg, tehát azt tudom mondani: volt már hidegebb. Az viszont vitathatatlan, hogy mostanság nem megszokott, hogy ilyen hideg van szeptember végén, az elmúlt években legtöbbször másképp alakult a hőmérséklet – mondta el lapunknak Szeles György.

Húsz fok lesz

Az OMSZ munkatársa hozzátette, a fázósak átmenetileg megnyugodhatnak, ugyanis a következő napokban jelentősen erősödik a nappali felmelegedés.

– Csütörtökön már húsz, pénteken pedig húsz fok felett alakulhat a nappali hőmérséklet, szombaton viszont újabb hidegfront érkezik, és megint több fokot esik a hőmérséklet. Mindehhez erős szél és némi csapadék is társul – hangsúlyozta Szeles György, aki megnyugtatott: vasárnapra megnyugszik az idő, és hétfőtől kellemesebb, de határozottan őszies időre van kilátás.

