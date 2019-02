Brutálisan jó új dallal jelentkezett a Zanzibar

Hosszú kihagyás után új dallal jelentkezett a Zanzibar. Az idén 20 éves együttes Mi van? című dalához videoklip is készült, amely megtekinthető a legnépszerűbb videómegosztó portálon.

Addikcióveszély

Spoiler következik: aki szereti a dallamos rockot, de hajlamos függővé válni egy daltól, az jobb, ha meg sem tekinti a klipet, vagy magára vessen, az addiktív hajlamoktól menteseknek viszont kötelező. Sajnos előzetesen nem voltam ennek az információnak a birtokában, sikerült is egy nap alatt több mint hússzor ugyanazzal a hátgerincen végigfutó borzongással meghallgatni a nótát, ami közel 50 évnyi aktív zenélésnek köszönhetően az elragadtatás legbiztosabb jele. Spoiler bezárva.

A Mi van? kétségkívül azon dalok egyike a rocktörténelemben, amely egy együttes életében a jók közül is kiemelkedik. Kis túlzással azt is lehetne róla mondani, ha csak ezt a számot írták volna meg a zenészek és utána hátradőlnek, akkor is rendben van az életmű. Minden pillanatán érződik, nem csupán jött egy ötlet, öt perc alatt megbeszélték, ki, mit, mikor, hol és hogy csinál, utána már rendben van. Az egész számnak íve van, ahol a vége sem tér vissza a nyugvópontra, hanem fent marad, hogy ne zárjon le végleg semmit, de a rendkívül erős szöveg ezt kívánja. Az indulás már maga a refrén egy változata, a visszatérő elemek mindig picit változnak, a hangszerelés végtelenül kiforrott, amihez társul Terecskei Rita senki máshoz sem hasonlító hangja.

Terecskei Rita esetében a genetika kétségtelenül kiemelkedően jó kedvében volt. Csillogóan tiszta, szelídségében is picit agresszív énekhangja mellé nagyon gazdag felhangrendszer társul, amitől néha úgy lehet érezni, saját magával énekel kórusban, amihez társulva a meleg, szinte nazális, nagyon enyhe és önkéntelen vibrátók teszik teljessé az énekes hangját, amelyet száz közül meghallva is teljes bizonyossággal be tudunk azonosítani.

Döntésekről

A banda utoljára 2015-ben adott ki lemezt, ezt követően a dalszerzés helyett inkább a fellépések kerültek előtérbe.

– Minden ember életében vannak sorsfordulók, mikor dönteni kell, hogy melyik úton megyünk tovább – mondja Terecskei Rita. – Ez a dal alapvetően erről a vergődésről szól, illetve valahol az emberi kapcsolatokról. Azt gondolom, nincs olyan, hogy jó vagy rossz döntés, csak döntés van, ami alapján elindul az ember valamilyen irányba.

– Érdekes, hogy a dalban az is feljön, ami minden megfáradt emberi kapcsolatban benne van – teszi hozzá Sidlovics Ferenc, a zenekar gitárosa. – Van egy rész, ahol azt firtatja, mennyit változott az ember, olyan-e, mint amilyennek a másik látni szeretné őt. Az elfáradt kapcsolatokra nagyon jellemző motívum, mikor az egyik ember a másiktól vár valamit, pedig mikor megismerkedtek, teljesen más miatt szerették meg egymást. Két ember alapvetően azért kezd bele bármiféle kapcsolatba, mert valami összeköti őket, épp ezért azok a konfliktusok, amiken ma szkanderozunk, idővel úgyis jelentéktelenné válnak.

Szerepek

A friss dalhoz készült klipnél fontos szempont volt, hogy a szöveg üzenetét kidomborítsa. Nem akarták túlbonyolítani, inkább egy egyszerű, ám annál ötletesebb megoldást választottak a zenészek. A videóban egyedül Terecskei Rita szerepel, akit egyszerre láthatunk életvidám, mosolygós, illetve szomorkás, borús arccal.

– Minden konfliktushelyzetben úgy vannak leosztva a szerepek, hogy van egy engedékenyebb és egy sértődöttebb, egy könnyen megbocsátó és egy haragtartó, egy előrenéző és egy visszahúzó karakter, ezt próbáltuk visszaadni a klipben. Ugyanakkor a döntéshelyzet két alternatíváját is szimbolizálja a videó, azt a két utat, amelyek közül választani kényszerül az ember – mondja Sidlovics Ferenc.

ÉM-BG,PN

