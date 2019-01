Brutális részletek: ütötte és fejbe is rúgta a megtámadott nőt – Letartóztatták a miskolci erőszakoskodót

A Miskolci Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, aki a gyanú szerint két nőt akart megerőszakolni Miskolcon.

A hajánál fogva rántotta a földre

A rendelkezésre álló adatok szerint az ittas állapotban lévő férfi január 27-én hajnali 2 óra körüli időben, Miskolc belvárosában hátulról megragadta egy sértett haját és a földre akarta rántani. A nő segítségért kiáltott, mire a férfi megpróbálta nadrágját a fehérneműjével együtt lehúzni róla. Mivel a nő továbbra is segítségért kiáltozott, a gyanúsított végül elfutott a helyszínről.

Ezután még aznap hajnali 4 órakor egy másik nőhöz is odalépett, egyik kezével a karját, míg másikkal a haját ragadta meg és a társasházak közé húzta, trágár kifejezésekkel illetve. Ezután belökte a nőt két parkoló autó közé, aki hassal a földre esett. A férfi ekkor elkezdte letépni a nadrágját és a fehérneműjét is leszakította, közelebb hajolt a nőhöz, aki ekkor a mobiltelefonjával próbált segítséget hívni. A férfi ezt látva a telefont elvette tőle, és eldobta. Megpróbálta a nő száját befogni, aki megharapta a kezét, erre a férfi felállt és a sértettet fejbe rúgta, és tenyérrel is ütötte. Ezután távozott a helyszínről.

12 évet is kaphat

Amennyiben bűnösnek találják, úgy 2 évtől 12 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ami már önmagában felvetheti azt, hogy a hatóság elől megszökne. Rendkívül agresszív, kitartó magatartása alapján az is feltehető, hogy szabadlábra kerülése esetén a sértettek befolyásolásával, megfélemlítésével a bizonyítást veszélyeztetné.

Mindezek alapján a bíróság álláspontja az, hogy a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazása indokolt.

A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

ÉM

