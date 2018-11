Brexit – Párizs szerint a kilépésért kampányolóknak az ígéretük megtagadása vagy a gazdasági katasztrófa között választhatnak

“Mit bizonyít a Brexit? Hogy a közös európai piacról való kilépésnek elképesztő gazdasági költsége van” – fogalmazott a tárcavezető Párizsban, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) reformjáról szervezett konferencián. “Vannak hazug és felelőtlen politikusok Nagy-Britanniában, akik azt magyarázták a brit népnek, hogy a Brexit a boldog holnapokat hozza el” – tette hozzá, mielőtt kitért a Brexitről szóló EU-brit megállapodás részleteire.

“A Brexitért kampányoló brit politikai felelősök mostantól az abszurd politikai ígéretük megtagadása vagy a gazdasági katasztrófa között választhatnak, amelynek a brit nép lesz a legfőbb áldozata” – hangsúlyozta Bruno Le Maire a konferencián.

Több miniszter is távozott csütörtökön a brit kormányból, azzal az indokkal, hogy nem tudják támogatni a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló megállapodástervezetet. A brit miniszterelnök ellen a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-csoportjának vezetője bizalmatlansági szavazást is kezdeményezett, Theresa May ugyanakkor a rendkívül mozgalmas napot lezáró esti sajtóértekezletén egyenes utalást tett arra, hogy nem kíván távozni.

A francia kormány eközben kizárta, hogy támogatná a London és az Európai Unió főtárgyalója, a francia Michel Barnier között létrejött tervezet újratárgyalását.

“Egyértelmű, hogy nem csináljuk végig újra a teljes tárgyalássorozatot” – szögezte le az Elysée-palota, de nem zárta ki egyes módosítások lehetőségét, miután mind a 27 uniós tagállam véleményezte a szöveget. “Most nem az a cél, hogy újratárgyaljuk azt a szöveget, amelyről reméljük, hogy mindkét oldalon igazi politikai egyetértéshez vezet az elkövetkező napokban vagy hetekben” – jelezte a francia elnöki hivatal.

Az Elysée-palota “nagyon jó hírnek” nevezte a szöveg megszületését, s üdvözölte, hogy “az Európai Unió tárgyalói ügyeltek arra, hogy az EU számára lényeges valamennyi pontban garanciák szülessenek”.

Az elfogadásra váró megállapodás a francia lapkommentárok szerint elsősorban az EU-nak kedvez, Nagy-Britannia lényegében úgy marad a közösségben, hogy jogosítványait elveszti, kötelezettségei viszont fennmaradnak.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA