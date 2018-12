Brexit – Brit nagyvállalkozó: csődközeli helyzetbe sodorná Nagy-Britanniát a kemény Brexit

Sir Richard Branson, a több mint négyszáz vállalatból álló Virgin nemzetközi cégbirodalom alapítója a BBC televíziónak nyilatkozva pénteken kijelentette: Theresa May miniszterelnök is elismerte, hogy ha Nagy-Britannia az ő Brexit-stratégiája alapján lépne ki az EU-ból, az sem járna a brit EU-tagsághoz mérhető előnyökkel, és a kormányfő is azt vallja, hogy “a kemény Brexit teljes katasztrófa lenne” a brit nép számára.

Branson szerint a kemény Bexit a Virgin-csoport több tagvállalatát is “megtorpedózná”, és hatalmas károkat okozna a konglomerátumnak.

A nagyvállalkozó kijelentette: reméli, hogy végül “a józan ész kerekedik felül”.

A konzervatív párti brit kormány átfogó megállapodást ért el az Európai Unióval a Brexit feltételrendszeréről, ám az egyezmény jóváhagyásához messze nincs meg a többség a londoni alsóházban, elsősorban a tory frakció keményvonalas Brexit-táborának ellenállása miatt. E frakciócsoport azt a tartalékmegoldást ellenzi a leghevesebben, amely az ír-északír határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés visszaállításának elkerülését szolgálná. E mechanizmus alapján az Egyesült Királyság és az EU vámuniós viszonyrendszerben maradna, ha nem sikerülne időben olyan szabadkereskedelmi megállapodást kidolgozni, amely a határellenőrzés felújítását feleslegessé tenné.

A kilépési megállapodásról a londoni alsóháznak kedden kellett volna szavaznia, de Theresa May előző nap elhalasztotta a voksolást, éppen azért, mert a határellenőrzés elkerülésére szolgáló megoldás feletti súlyos nézeteltérések miatt reménytelen lett volna a Brexit-egyezmény elfogadtatása. Új szavazási időpont egyelőre nincs, a jelenlegi helyzet alapján az Egyesült Királyság viszont március 29-én kilép az EU-ból, akkor is, ha addig nem lép életbe a Brexit-feltételekről szóló megállapodás.

Theresa May az e héten tartott évzáró EU-csúcson jogi érvényű biztosítékokat szeretett volna kapni az uniós vezetőktől arra, hogy a tartalékmegoldás csak átmeneti időre lenne életbe léptethető, ám a értekezletről kiadott közlemény csak általánosságban megfogalmazott törekvést tartalmaz erre.

Sir Richard Branson a pénteki BBC-interjúban kijelentette: még két évvel ezelőtt is a brit hazai össztermék (GDP) növekedési lendülete volt a legerősebb Európában, mára viszont a leggyengébbé vált, jóllehet a kemény Brexit még be sem következett.

A Virgin-vállalatcsoport alapítója szerint mára teljesen világossá vált, hogy rengeteg brit vállalat menne tönkre, és Nagy-Britannia is csődközeli helyzetbe kerülne kemény Brexit esetén.

Hozzátette: ismét a választók kezébe kell adni a döntést arról, hogy Nagy-Britannia a két évvel ezelőtti EU-népszavazás óta ismertté vált tények tudatában is kilépjen-e az EU-ból.

A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott referendumon a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre voksolt.

A kemény Brexit növekedési kockázatára gazdasági szakértők már részletes számításokkal is felhívták a figyelmet.

A National Institute of Economic and Social Research (NIESR) nevű tekintélyes londoni gazdasági-társadalmi kutatóközpont legutóbbi tanulmánya szerint ha megállapodás híján az EU-val folytatott brit kereskedelemre a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszere lépne életbe – ami vámok és vámvizsgálatok megjelenését jelentené a jelenleg teljesen akadálymentes kétoldalú kereskedelemben -, a brit hazai össztermék értéke 2030-ra 4,93 százalékkal lenne alacsonyabb annál a szintnél, amelyet az akadálytalan kereskedelem folytatódása esetén arra az évre a brit gazdaság elérhetne.

A Bank of England számos forgatókönyvet vizsgáló 87 oldalas friss tanulmánya szerint a teljesen szabályozatlan kilépésre kidolgozott legrosszabb stresszhelyzeti szimulációs modellek arra vallanak, hogy a brit GDP-érték e forgatókönyv-változat esetén 8 százalékkal zuhanna. A brit jegybank szakértői szerint ez összeomlásszerű recessziónak felelne meg.

