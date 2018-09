Brexit – Brexit-miniszter: Nagy-Britannia felkészül a megegyezéses és a megegyezés nélküli Brexitre is

Dominc Raab a londoni alsóház képviselőit tájékoztatta a parlament nyári szünete alatt lezajlott egyeztetésekről és az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalójával, Michel Barnier-val folytatott legutóbbi tárgyalásairól.

Raab kijelentette: London kompromisszumkészséget tapasztal az európai tárgyalópartnerek részéről, és éppen ezért valószínűtlen, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül lesz kénytelen kilépni az EU-ból.

A miniszter szerint jelentős előrelépés történt több sarkalatos fontosságú területen a sima és zökkenőmentes átmenet érdekében, és “látótávolságban van” a megállapodás az EU-val.

Raab szerint “természetesen lennének bizonyos kockázatai” a megállapodás nélküli Brexitnek is – e kijelentését hangos és gúnyos nevetés fogadta az ellenzéki padsorokból -, ám a brit kormány a nyáron már kidolgozta azt átfogó készenléti csomagtervet, amely erre az eshetőségre is felkészíti a brit gazdaságot és a közszférát.

Független londoni elemzőműhelyek szerint azonban mindenképpen súlyos következményei lennének, ha Nagy-Britannia úgy lép ki az unióból, hogy nem jut megállapodásra az EU-val a Brexit utáni kapcsolatrendszer feltételeiről.

A The UK in a Changing Europe (Az Egyesült Királyság a változó Európában) nevű, elsősorban az Európai Unió és Nagy-Britannia gazdasági-kereskedelmi kapcsolatrendszerének kutatására szakosodott londoni elemzőműhely éppen előző nap ismertetett 34 oldalas tanulmánya felidézi, hogy a 2008-ban elhatalmasodott pénzügyi válság idején a brit pénzügyi rendszer kis híján összeomlott, és csak a Bank of England – a brit jegybank – által a bankrendszerbe juttatott likviditásinjekció akadályozta meg a teljes csődöt.

A ház szerint azonban ezúttal nincs olyan intézmény, amely ugyanígy készen állna a kereskedelmi rendszer megvédésére megállapodás nélküli Brexit esetén, és ebben a helyzetben egyértelműen lehetséges – bár nem elkerülhetetlen – súlyos recesszió kialakulása a brit gazdaságban.

Keddi parlamenti tájékoztatójában azonban Dominic Raab kijelentette: jóllehet a konzervatív párti brit kormány célja nem a megállapodás nélküli Brexit, de ennek is lennének “bizonyos előnyei”. A miniszter ezek közé sorolta, hogy a brit kormány ebben az esetben azonnal teljes körű ellenőrzést gyakorolhatna például a bevándorlás felett, és hamarabb véget érnének pénzügyi hozzájárulási kötelezettségei az EU költségvetéséhez.

Az ellenzéki Munkáspárt árnyékkormányának Brexit-ügyi miniszterjelöltje, Sir Keir Starmer válaszában felelőtlennek nevezte Raab hozzáállását. Starmer szerint “senkit nem lehet átverni” azzal, hogy a kormány igyekszik kedvező színben beállítani a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét.

A munkáspárti politikus kétségbe vonta, hogy elérhető-e megállapodás a kilépési feltételekről, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság az októberi EU-csúcsig szeretné lezárni a tárgyalásokat.

Raab a minap egy BBC-interjúban mindazonáltal egyenes utalást tett arra, hogy a tárgyalások “túlcsúszhatnak” e határidőn.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA