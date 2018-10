Bravúr lenne a magyar asztalitenisz siker

Egy év múlva a franciaországi Nantes-ben rendezik meg az asztalitenisz csapat Európa-bajnokságot, amelynek a selejtezősorozata már megkezdődött. Ennek során a magyar férfigárda a legmagasabb osztályban, az A-osztályban szerepel, s csoportjában két ellenfele van, Ausztria, valamint Portugália. A mieink utóbbiakkal már játszottak idegenben, a visszavágót kedden 17 órától kezdik Miskolcon, az Egyetemi Körcsarnokban.

Vannak tartalékaik

Az eseményt felvezető tegnapi sajtótájékoztatón Aranyosi Péter szövetségi kapitány elismerte: az első, február végi portugáliai találkozón úgy nyertek 3-1-re a házigazdák, hogy nem a legerősebb összeállításban álltak ki.

– Szóval vannak még tartalékaik, ezért fontos lesz, hogy a meccs egészében meg legyen a fiatal, motivált csapatunk koncentrációja. Örülök annak, hogy ezúttal Miskolcon játszunk, nem a megszokott helyszínen, Budapesten – szögezte le a szakvezető.

A mutatók, a ranglistán elfoglalt helyezés a luzitánok mellett szól (például Marcos Freitas 14. a nemzetközi szövetség, az ITTF világranglistáján, a legjobb magyar, Majoros Bence 94.), erre a tényre az alábbiakat mondta a szakember:

– Kihasználnánk maximálisan az erőforrásainkat, ami rendelkezésre áll. A csapatnak, a játékosoknak van önbizalma, van csapategység, képzettek vagyunk, bár nincs annyi rutin mögöttünk, mint a portugálok mögött. Szeretnénk meglepetést okozni…

Megszoríthatóak

A tájékoztatón a magyar gárda három tagja is megjelent (Majoros Bence hiányzott, éppen úton volt Miskolc felé), közülük Ecseki Nándor ezeket mondta:

– Nehezebb mérkőzésre számítunk, mint amilyen az osztrákok elleni csata volt. A legerősebb keretükkel állnak ki a portugálok, de ők is megszoríthatóak, ezért mindent meg fogunk tenni.

Szudi Ádám egyetértett azzal, hogy a vendégegyüttes igen komoly erőt képvisel, nevezhető világklasszis csapatnak is. Ausztria ellen kisebb csodát vittek végbe, és szeretnék megismételni az ellenük hozott teljesítményt, vélhetően sok száz néző előtt. Lakatos Tamás azt nyilatkozta, hogy pozitívan állnak az összecsapáshoz, jó formában érzik magukat, majd az is számít, hogy ki kivel kerül össze az asztalnál (ezt előre nem lehet megmondani, ugyanis a szakvezetők 40 perccel a kezdés előtt írják be a neveket az adott helyre).

A portugálok tavaly döntősök voltak a csapat Eb-n, 2014-ben pedig megnyerték a tornát.

A két válogatott összecsapására a belépés ingyenes.

Molnár István

37 éve volt

Kiss János, Miskolc sportért felelős alpolgármestere arról beszélt többek között az eseményen, hogy a városban 37 éve volt utoljára rangos nemzetközi asztalitenisz-esemény. Elmondta, a város számára a helyi csapatok mellett fontosak a rangos sportrendezvények is. Megemlítette, Miskolcon egykor kiváló pingpongosok ütötték a labdát, mint például a díszpolgár, Jónyer István.

Az eddigi eredmények: A-osztály, 1. csoport, eredmények

Portugália – Magyarország 3-1

Ausztria – Portugália 3-0

Magyarország – Ausztria 3-2

Hátralévő mérkőzések

Magyarország – Portugália (október 2.)

Portugália – Ausztria (november 20.)

Ausztria – Magyarország (december 4.).

VISSZA A KEZDŐOLDALRA