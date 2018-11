Bp. Honvéd vs. Mezőkövesd Zsóry FC – Minden koreográfia működik

Az élvonalbeli bajnokság 15. fordulója keretében 17 órától játsszák a Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót, amelynek az MTK otthona, a Hungária körúti Hidegkuti-stadion a helyszíne. A vendégek ezúttal nem keltek útra előző nap, ma délelőtt indulnak, Vecsésen ebédelnek, majd a meccs előtt még egy kicsit pihennek. Jó előjel, hogy a számukra kedvenc szereplésükben, a sárga-kékben futnak majd ki a gyepre.

Már történelem

A borsodiak két hete azzal ejtették ámulatba a sportág kedvelőit, hogy hazai környezetben megverték a Mol Vidi FC-t: a bajnok és a nemzetközi kupaszereplő labdába sem rúgott a „kiscsapatnál”. Az újabb 3 ponttal Kosztáék megszilárdították helyüket a mezőny első felében, mesterük, Kuttor Attila azonban a rá annyira jellemző szerény mondatokkal ecsetelte újabb diadalukat:

– Nagyon nagy sikert hozott számunkra a székesfehérváriak elleni kilencven perc, de már nem foglalkozunk vele. A focitörténelmet magunk mögött hagytuk, a nyakunkon az újabb nagy feladat, most a Honvéd ellen kell bizonyítanunk.

A fürdővárosiak a múlt héten felkészülési mérkőzést játszottak, direkt azért választották a Debreceni VSC-t, mert a hajdúságiakkal az idén már nem kell meccselniük, így könnyebb volt kiteregetniük a kártyáikat.

– Az újabb, ezúttal is a válogatott szereplése miatti, szünetet kemény munkával töltöttük – folytatta Kuttor Attila. – Zavartalanul tréningeztünk, sérülés nem zavarta a tevékenységünket, melynek során a kispestiekre hegyeztük ki a felkészülésünket. Természetesen megnéztem a legutóbbi összecsapásaikat és fontos információk birtokába jutottam, ezeket igyekeztem megosztani a fiúkkal. Azzal nem árulok el semmilyen titkot, ha leszögezem: soron következő ellenfelünk jó csapat, két éve bajnok volt, tavaly harmadik, soraikban válogatottak vonulnak fel és most sem véletlenül állnak az élbolyban.

Győzni mennek

A mezőkövesdiek „mágusát” kemény fából faragták. Soha senkitől nem ijed meg, és ezúttal sem rebbent a szeme, amikor határozottan kijelentette lapunknak:

– A Honvédhoz is nyerni megyünk. Legutóbb is 2–1-re győztünk a vendégükként, de ez nem számít, még kiindulási szempontnak sem jó, mert minden találkozó más. Viszont éppen mi bizonyítottuk már be néhányszor, hogy az NB I-ben valamennyi társaság legyőzhető itthon és idegenben is. Nekünk minden posztra két emberünk van, örülünk a jó szereplésünknek, de még bőven van hová fejlődnünk. Természetesen az lenne a legideálisabb, ha mi szereznénk meg a vezetést, viszont alapvetően nem ez, hanem a végeredmény számít. Nyilván jobb, ha nem kapunk gólt, mintha a kapunkba jut a labda, mégsem töprengek az első találaton, mert tapasztalatom szerint nálunk minden koreográfia működik, a meccsekből pedig az adott pillanatokban kell kihozni a legtöbbet.

A válogatott ürügyén szóba került még Molnár Gábor esete. A góllövő listát vezető támadó középpályásról ezt mondta a tréner:

– Egyáltalán nem lepett volna meg, ha az egyik legjobb formában lévő játékost – aki történetesen a miénk – meghívták volna a legjobbak közé…

A vendégeknél Iszlai kivételével mindenki a „fedélzeten” van, és bizakodással várja az összecsapást.

– Kolodzey Tamás –

A kezdőcsapat

A Mezőkövesd Zsóry FC tervezett csapata: Szappanos – Farkas D., Pillár, Szalai A., Vadnai – Szeles, Mevoungou – Cseri, Koszta, Molnár G. – Drazic.

Labdarúgás: a program

A 15. forduló műsora

November 24., szombat

17.00: Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Újpest FC – Paksi FC

17.00: Ferencvárosi TC – Kisvárda Master Good

17.00: Puskás Akadémia FC – Szombathelyi Haladás

19.30: Diósgyőri VTK – MTK Budapest

November 25., vasárnap

17.00: Debreceni VSC – Mol Vidi FC

VISSZA A KEZDŐOLDALRA