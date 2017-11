Bp. Honvéd vs. Mezőkövesd – A bajnoknál ért véget a nyeretlenségi sorozat

A forduló előtt a táblázat utolsó helyén álló kövesdiek augusztusban vívták első idei bajnoki meccsüket az előző szezon aranyérmesével, akkor, hazai környezetben 2-1-re kikaptak a kispestiektől – jó nagy balszerencsével, ugyanis a fővárosiaknál Kabangu a 94. percben szerezte a győztes találatot. A dél-borsodiaknál akkor még a felvidéki Radványi Miklós volt a tréner, mostanság azonban már Kuttor Attila, akinek úgy kellett felkészítenie együttesét a mostani, Honvéd elleni második találkára, hogy mindenképpen pontokat szerezzenek, ellenkező esetben nagy távolra kerülnek a még bennmaradást jelentő tizedik pozíciótól.

Hamar válaszoltak

A vendégeknél Dombó – az előző hetet követően – másodszor volt kezdő ebben a szezonban, de az egy héttel korábbi tizenegyhez képest mindössze egyet módosított a kövesdiek szakmai munkájának irányítója: a sérült Keita helyett Szeles volt ott a kezdéshez kivonulók között. A sok elvégzendő feladat közül az egyik az volt kövesdi részről, hogy próbálják meg kapott találat nélkül lehozni a mérkőzést. Ez, az addigi statisztika alapján nem ígérkezett könnyűnek, hiszen Strestikék az ezt megelőző tizenhat forduló egyikén sem tudták mindezt megtenni. Kuttor Attila öt védővel küldte csatába alakulatát, de már az első percben kapitulált gárdája, egy pontrúgás után az ellenfél fővárosiak játékosa reagált hamarabb, és idejekorán vezetést szerzett a Honvéd. Egy ilyen gól sosem jön jól, hiszen alapvetően változtathat meg elképzelést, taktikát, igaz, ideje még volt bőven a felállásra a Mezőkövesdnek. Nem is kellett sokáig várnia a mintegy 60-70 dél-borsodi, helyszínen drukkoló szimpatizánsnak az egyenlítésre, csapatuk egy pontrúgást követően volt eredményes, Novák első gólját szerezte kövesdi színekben. Aztán Grófnak kellett a helyén lennie, kétszer is az ezt követő hét percben, majd Lanzafame csúsztatása után Dombó piszkálta ki a labdát a jobb felső sarok elől. Szeles távolról nem tétovázott, lökete gólt érdemelt volna, de a labda a keresztlécről kipattant. A folytatásban Banó-Szabó és Deák járt közel a gólhoz, előbbi közelről a kapufát találta el, volt tehát esemény a pályán, nem lehetett unatkozni. A 31. percben megint a Honvéd olasz játékosa, Lanzafame volt akcióban, 11 méterről kevéssel tévesztette el a jobb alsó sarkot. A 39. percben Strestik tette-vette a labdát 19 méterre Gróf kapujától, nem sok hiányzott ahhoz, hogy a játékszer a jobb alsóban landoljon. Kifejezetten fogyasztható első félidőt produkáltak a felek, a két gól mellett jó pár helyzettel, két kapufával.

Nem ünnepelte

Az biztos volt, hogy a második félidőben a Honvéd mindent meg fog tenni azért, hogy hazai pályán ne adjon pontot, pontokat ellenfelének, ezzel szemben… Egy mélyen, a középpályáról érkező labdával Koszta lépett ki az 50. percben, és remekül, biztosan oldotta meg a szituációt. Mivel az előző pontvadászatban a csatár a budapestiek focistája volt, nem ünnepelte találatát, őt viszont ünnepelték a többiek (az 1996-os születésű támadó ezzel 5. őszi gólját jegyezte). Nyomást helyezett ellenfelére a Honvéd, a kövesdiek visszaálltak saját térfelükre, próbálták zárni, szűkíteni a területeket, és persze ha alkalom nyílt rá, akkor ellentámadást vezettek. Az előny tudatában a borsodiak lehettek nyugodtabbak, a kispestiek az idegesebbek, ami általában nem jó előjel egy csapat számára… Görcsösen akciózott a Honvéd, néha a tanácstalanság is kiütközött rajtuk, de ebben szerepe volt a tudatosan futballozó Kuttor gárdának is. A 79. percben Cseri nem tudta továbbtenni a labdát Deák mellett Kosztának, aki tisztán jött középen, így végleg még nem dőlt el a meccs sorsa. A mérkőzés utolsó szakaszára a felívelések maradtak a hazaiaknak, akik okoztak meleg pillanatot Dombó kapuja előtt, de egyenlíteni nem tudtak, sőt! A másik oldalon Cseri vágta a labdát a kapufára a 92. percben és még Veselinovicnak is kimaradt egy ziccere. Az ezelőtti két fordulóban sem futballozott már rosszul a Kövesd, de akkor az nem párosult győzelemmel, ezúttal viszont igen. Mindez azt is jelentette, hogy a dél-borsodiak 14 nyeretlenül megvívott párharc után érezték újra a siker ízét, és bár még mindig kieső pozícióban vannak, közeledtek az előttük lévőkhöz.

– Molnár István –

Jegyzőkönyv

Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC

1-2 (1-1)

Budapest, 1200 néző. V.: Iványi (Kepe, Csatári).

Budapest Honvéd: Gróf (5) – Baráth (5), Kamber (4), Deák (4), Laczkó (4) – Holender (5), Gazdag (5), Banó-Szabó (5) – Eppel (4), Lanzafame (5), Danilo (6). Vezetőedző: Erik van der Meer.

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (6) – Lázár P. (6), Hudák (7), Szeles (6), Szalai (6), Vadnai (6) – Koszta (7), Iszlai (6), Mlinar (6), Strestik (6) – Novák (7). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Laczkó helyett Lukács (5) a 60., Strestik helyett Cseri (5) a 65., Novák helyett Veselinovic (-) a 81., Koszta helyett Pillár (-) a 90. percben.

Sárga lap: Hudák a 37., Lázár a 43., Gazdag a 67., Koszta a 71., Iszlai a 78., Lanzafame a 83. percben.

Gólszerző: Danilo (1-0) az 1., Novák (1-1) a 10., Koszta (1-2) az 50. percben.

Erik van der Meer: – Jól kezdtük a mérkőzést, de sajnos egy szabadrúgásból kiegyenlített az ellenfél. Ezután 6-7 helyzetünk volt, amelyeket nem sikerült értékesíteni. A második félidőben Koszta góljával megszerezte a vezetést az ellenfél. Próbáltunk mi is betalálni, de a kimaradt lehetőségek miatt görcsösek lettek a játékosok. Lanzafame eseténél véleményem szerint tizenegyest érdemeltünk volna, de vissza kell néznem az esetet.

Kuttor Attila: – Kevés csapatot ismertem eddig, akik ennyire megérdemelték a sikert, mint mi a mai napon. Amit ezek a srácok hetek óta letesznek az asztalra, annak a munkának meg kell hoznia az eredményt, ez ma megtörtént! Ez a csapat nem egy kieső csapat, volt ereje felállni ez óriási erőt mutat. Koszta Márk jól játszott volt csapata ellen, de ezt a meccset a csapat nyerte meg!

A gólok története

1. perc: A jobb oldalról végzett el szögletet a Honvéd, Lanzafame révén. A középre érkező labdát Eppel fejelte kapura, Dombó hárított, ám a kipattanóra Danilo reagált a leghamarabb, aki 6 méterről a vendégek kapujába lőtt, 1-0.

10. perc: Strestik végzett el szabadrúgást, 21 méterre a Honvéd kapujától, a balösszekötő helyéről. Élesen az ötösre ívelte a játékszert, és Novák, Kambert megelőzve a kapuba fejelt, 1-1.

50. perc: Egy felívelt labdával Koszta indult meg a jobb oldalon, bevezette a játékszert a 16-oson belülre, majd 11 méterről, ballal előtte a labdát Gróf mellett, 1-2.

