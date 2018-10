Fernando: „Jól jön a szünet”

Supka Attila: – Mindenki a három nyeretlen mérkőzésről beszélt, ehhez én hozzátenném a DVSC elleni hazai győzelmet is. Majd az Újpest ellen jó játékkal szereztünk idegenben pontot, az FTC ellen pedig vállalható vereséget szenvedtünk. A PAFC elleni vereség viszont nagyon csúnyán nézett ki. A DVTK ellen nagyon fontos mérkőzést játszottunk, Híres Gábor kollégámmal Diósgyőrben láttuk a Videoton elleni találkozót. Jól megszervezett a DVTK védelme, sokszor 25-30 méteren belül tömörülnek, és igyekeznek gyors kontrákat vezetni. Ezért számunkra fontos volt, hogy ne tudják végigvinni a kontrákat, amikor mégis sikerült, Gróf Dávid védett nagyszerűen. Az elején a mi játékunkban nem volt meg a kellő dinamika, a beindulások, talán egyszer sikerült eljutni az ellenfél kapujáig. A második félidőben ritmust váltottunk, több olyan lehetőséget alakítottunk ki, amivel nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna.

Fernando Miguel Fernandez Escribano: – Mindkét csapat számára kemény mérkőzés volt. Tiszteltük az ellenfelet, hiszen az előző bajnokságokban kiválóan szerepeltek, és sok jó játékossal rendelkeznek. A Honvéd kevés érintéssel támad, sok labdát juttatnak föl a támadókhoz, ezért a középpályán egységesen kellett védekezni, nekünk pedig lehetőségünk nyílt a kontrákra. Tudtuk, hogy kiegyensúlyozott meccs vár ránk, ahol végül az a csapat nyert, amelyik jobban használta ki a lehetőségeit. A Vidi elleni meccshez hasonlóan több ellentámadásunk is azon akadt el, hogy rossz döntést hoztunk, vagy nem voltunk kellően pontosak, ha ezekben a helyzetekben sikerülnek a kulcspasszok, akkor legalább helyzettel tudtuk volna befejezni a támadásokat. Két-három tiszta helyzetet így is kialakítottunk miként a hazaiak is, de egyet sem sikerült értékesíteni ellentétben velük. A kapott gól előtt sem tudtuk végigvinni a kontrát, ebből kaptuk a gólt is. Nem csak a támadókkal, hanem a csapat támadójátékával sem vagyok elégedett, ha 10 meccsen csak 7 gólt szerez egy csapat, akkor kétségtelenül gond van. A legnagyobb probléma a pontatlanság támadásban és védekezésben, illetve az, hogy nincs állandóság, nagyon hullámzó a teljesítmény. Jól jön a szünet, mert sokat kell dolgoznunk, van mit javítanunk minden területen.

BOON-ÉLŐ – Bp. Honvéd vs. DVTK 1-0 (0-0) Budapest, Miskolc – A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 10. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a Budapest Honvéd együttesének vendége volt Budapesten, szombaton 14.45 órától. Az összecsapásról élőben tudósítunk a Borsod Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 10. forduló Bud... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA