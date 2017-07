Erik van der Meer: – Elég rosszul kezdtük a meccset, elkövettünk taktikai hibákat is, tudtuk, hogy Nono a csatárok mögé bemozogva fog játszani, középpályásainknak erre figyelniük kellett volna, de ez nem ment. Azt a játékot szeretem, amikor felépítjük, hátulról kihozva a labdát, a 4-4-2-t játszva. Főleg Bobálon keresztül ment a labda, amikor eljutott Eppelhez, vagy Lanzafaméhoz, és ekkor ment a futball. A probléma abból adódott, hogy Nagy G. megkapta a második sárgáját, és nehezebb volt belenyúlni ebbe, miután 10 főre fogyatkoztunk. A félidőben azt gondoltam, meglehet ez a meccs, láttam a Vasas – Diósgyőr mérkőzést, ott is túl szélesen helyezkedett el a DVTK, és azt reméltem, hogy befutva ezeket az üres helyeket, sikeres lehetünk, és így is lett. Kabangu becserélése taktikai változtatás volt, be is jött, két szép gólt rúgott a csaptunk. Az 5 perc hosszabbítás túlzó, ha mindent beleszámítok, cseréket, sérüléseket, akkor sem jön ki. A meccs után jeleztem is játékvezetőnek, hogy vásárolnék neki egy fehér mezt. De ezen a meccsen a 2 pontot nem a játékvezető hibájából veszítettük el, de az kétségtelen, hogy nem tudta úgy kézben tartani, hogy megfelelően ítéljen a sárgák kiosztásában. Az ilyen apró hibák befolyásolták a meccset, de még egyszer mondom: nem ezért vesztettük el a két pontot.

Bódog Tamás: – A végén egy szerencsés találattal 2-2-t játszottunk. A lehetőségeink megvoltak arra, hogy eldöntsük a mérkőzést, a Honvédnak ugyanúgy, és ez a mi szempontunkból egy szerencsés kimenetelű pontosztozkodás volt. A bajnok otthonában a döntetlen jó eredmény, de van hiányérzetem, viszont bízom benne, hogy a játékosokat jobban bosszantja, hogy két pontot elvesztettünk. Persze, ha Ugrai a ziccerben lepasszolja a labdát, 0-2, és vége a meccsnek, de a hozzáállásért így is meg kell süvegelni a játékosokat, viszont azt is hozzá kell tegyem, hogy volt egy kicsi gond a játékban. Sajnos, a játéktér közepét nem tudtuk uralni, a második labdát nem szedtük össze, csak tologattuk, egyszer oda kellett volna lőni és kész. Viszont így izgalmas meccset játszottunk.

