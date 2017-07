Bp. Honvéd vs. DVTK – A ráadás ráadásában zárszóként egyenlítés

A labdarúgó NB I 2. fordulójában, szombaton kora este a Budapest Honvéd csapatának vendége volt a Diósgyőri VTK együttese. Ez volt az a meccs, amelynek a pályaválasztói jogát felcserélte a két gárda a DVTK kérésére. Ugyanis a piros-fehérek a diósgyőri stadion újjáépítése miatt nem tudják Miskolcon fogadni ellenfeleiket, és erre a napra nem találtak a borsodi megyeszékhely környéken kiadó létesítményt (sem Debrecenben, sem Mezőkövesden, sem Balmazújvárosban nem tudták őket fogadni). Emiatt a diósgyőri drukkereknek ezen a hétvégén is a fővárosba kellett utazniuk, csakúgy, mint egy hete, amikor a Vasas vendégei voltak. Az akkor, a Szusza Ferenc Stadionban 2-0-ra megnyert meccs­re egy picivel több DVTK-szurkoló látogatott ki, mint Kispestre, pedig a bajnok elleni találkozó, az első forduló jó eredményének köszönhetően is, izgalmasnak ígérkezett. Ha másért nem, hát azért, mert a fordulót megelőzően a tabellán holtversenyben az élen álló két együttes csapott össze (a nyitányon a Honvéd a Haladást verte a Bozsik Stadionban 2-0-ra).

A Honvéd hét közben Bajnokok Ligája-selejtezőt játszott, a 2. forduló visszavágóján, hazai környezetben 3-2-re kapott ki az izraeli bajnoktól, emiatt befejeződött számukra a nemzetközi kupaszereplés, viszont a DVTK elleni felkészülésre nem sok idejük jutott. Szemben a DVTK-val, akik szerdán (is) szemügyre vehették ellenfelüket, és a Vasas-meccs óta erre az összecsapásra készülhettek. A Diósgyőr összeállítása az egy héttel ezelőttihez képest annyiban változott, hogy az eltiltását letöltött Lipták csapatkapitányként, belső védőként kezdő lett, emiatt Forgács kimaradt a csapatból, és Tamás M. lett a bal oldali védő.

Jó hangulatban kezdődött a bajnoki, a kb. 700 fős diósgyőri drukkerhadnak hasonló nagyságú hazai ultratáborral szemben kellett harcolnia hangban. A meccs elején úgy tűnt, lesz is izgalom bőven, hiszen a 4. perctől kezdve 8 minután át tartóan, két-két lehetőség adódott a csapatok előtt. Azonban ezt követően hosszú időre „elnémultak” az együttesek. A DVTK feltolt védekezése és fegyelmezett játéka közepette, az enyhe mezőnyfölényben játszó Honvéd csak egy Baráth-fejessel tartott előrébb. Egészen addig, amíg a Diósgyőr Vela révén ki nem harcolt egy büntetőt. Ebből előbb ember-, majd gólelőnyhöz jutott a vendégcsapat, és olyan kedvező helyzetbe került, ami diósgyőri részéről a győzelembe vetett hitet jelentősen megerősíthette. Az eredmény és a létszám alakulásával kapcsolatban gyors döntést hozott a Honvéd szakvezetője, a három védőre hajazó felállásával összefüggésben Laczkót hívta le. Neki a bal oldalon kellett volna hátra és előre zárnia, viszont ez nem igazán sikerült neki, mert a csapatok szinte csak a másik oldalon, a kispadok előtt játszották a meccset, emiatt a lecserélt labdarúgó jobbára légüres térben „lógott”.

Fordulás után

A térfélcserét követően tisztán négyvédős lett a Honvéd, úgy, hogy Baráth húzódott be középre, Bobál ment ki a bal oldalra, Villám pedig a jobb oldalon kapott feladatot. A második játékrész elején kevés hiányzott ahhoz, hogy a Diósgyőr védjegye, az előre nyomuló középkezdés góllal végződjön, ugyanis Lipták bombája a kapu tetején landolt. Aztán jöttek a csereberék, és a padról érkezők közül Ugrai lehetett volna a nyerőember, ugyanis beállása után 1 perccel gólt szerezhetett volna, ám Gróf kapus hárított a ziccerben (ha lövés helyett a passzt választja a diósgyőri játékos, szinte biztos, hogy megduplázta volna előnyét a DVTK, mert létszámfölényben voltak a kapu torkában). Ami nem sikerült Ugrainak, az összejött egy másik cserének, Kabangunak. A kongói támadó egy remek elfutás után forintos passzt adott Eppelnek, és ezzel eltűnt a DVTK gólelőnye. Addig sem nagyon látszott, hogy a Diósgyőr emberfórban lenne, mert a vendégek középpályás játéka karcsú volt, leginkább a támadásban, az építkezésben a passzok pontossága gyenge százalékon mozgott. Aztán jött a második hazai találat, amit Lanzafame hozott össze. A szabadrúgást is (a remek képességű támadó, aki szép színészi mutatványokra is képes, ezúttal mintha megetette volna a játékvezetőt az esésével) és a gólt is. A Diósgyőrnek ezek után sem sikerült a hazai csapat fölé kerekednie játékban, változatlanul a Honvédnek voltak lehetőségei arra, hogy eldöntse a meccset. Eppel azonban ziccerben a kapu fölé lőtt, Lanzafame újabb szabadrúgását bravúrral védte Rados, Kabangu pedig kapásból a jobb alsó sarok mellé durrantott. Ez utóbbi a 84. percben történt, ami után Karan lesről született, a kapuban kikötött fejese indította el a DVTK offenzíváját. Billenős volt a pálya, de Szarka lövése előbb célt tévesztett, majd a fejesét órási bravúrral hárította Gróf.

A 95. percben Karan lövése szögletre vágódott, és az ezt követő sarokrúgás után csak összejött az egyenlítés, Vela bombájával. Ezzel tulajdonképpen pontot mentett a bajnok otthonában a Diósgyőr, egy olyan mérkőzésen, amelyen több mint egy félidőn át képtelen volt az emberelőnyével bármit is kezdeni.

Csak érdekességképpen: az idén május 8-án, Gyirmót vendégeként a mostaninak az inverze történt a Diósgyőrrel: az utolsó pillanatokban kapott gólt, ami a biztos bennmaradás helyett veszélyes heteket, és másnak (is) köszönhető, hajszálas bennmaradást hozott. Eljátszva a gondolattal, ha a fordított folyamatok folytatódnak, akkor a következő fordulóban Sopronban, a Haladás vendégeként jónak kellene következnie. De ehhez azért a mostanitól többre, nagyobb elánra lenne szükség.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Budapest Honvéd – Diósgyőri VTK

2-2 (0-1)

Budapest, Bozsik Stadion, 2605 néző. V.: Solymosi (Albert I., Buzás).

Budapest Honvéd: Gróf (7) – Baráth (6), Lovric (5), Bobál (5), Laczkó (4) – Kamber (5) – Nagy G. (5-2=3), Tömösvári (5), Gazdag (5) – Eppel (6), Lanza­fame (7). Vezetőedző: Erik van der Meer.

Diósgyőri VTK: Rados (7) – Eperjesi (6), Lipták (5), Karan (6), Tamás M. (5) – Busai (5) – Vela (7), Nono Villar (5), Óvári (6) – Ioannidis (5), Szarka (6). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Csere: Laczkó helyett Villám (5) a 45., Ioannidis helyett Ugrai (6) az 58., Gazdag helyett Kabangu (6) a 61., Tömösvári helyett Herjeczki (-) a 64., Busai helyett Makrai (-) a 66. percben.

Sárga lap: Nagy G. a 17., Eperjesi a 71., Lipták a 74. percben.

Kiállítva: Nagy G. a 40. percben.

Gólszerző: Vela 11-esből (0-1) a 42., Eppel (1-1) a 61., Lanzafame (2-1) a 74., Vela (2-2) a 96. percben.

Erik van der Meer: – Elég rosszul kezdtük a meccset, elkövettünk taktikai hibákat is, Tömösvári és Gazdag egymás mellett játszott, nem pedig egymás mögött, annak ellenére, hogy tudtuk, Nono Villar a csatárok mögé bemozogva fog játszani, hogy megszerezze a labdákat. Erre figyelnünk kellett volna, de ez nem ment. Én azt a játékot szeretem, amikor hátulról építkezve kihozzuk a labdát, a 4-4-2-es felállással szemben ezt sokkal bátrabban kell megtenni. Néhányszor meg is csináltuk, főleg akkor, ha Bobálon keresztül ment a labda, úgy jutott el Eppelhez vagy Lanzafaméhez, és ekkor ment a futball. A probléma abból adódott, hogy Nagy G. megkapta a második sárga lapját, és nehezebb volt belenyúlni ebbe, miután 10 főre fogyatkoztunk. A félidőben azt gondoltam, meglehet ez a meccs, láttam a Vasas – Diósgyőr mérkőzést, ott is túl szélesen helyezkedett a DVTK, és azt reméltem, hogy befutva ezeket az üres helyeket sikeres lehetünk 10 emberrel is, és így is lett. Kabangu becserélése taktikai változtatás volt, be is jött, két szép gólt rúgott a csaptunk. Az 5 perc hosszabbítás túlzó, ha mindent beleszámítok, cseréket, sérüléseket, akkor sem jön ki ez az idő. A meccs után jeleztem is játékvezetőnek, hogy vásárolnék neki egy fehér mezt. Viszont ezen a meccsen a 2 pontot nem a játékvezető hibájából veszítettük el, de az kétségtelen, hogy nem tudta úgy kézben tartani, hogy megfelelően ítéljen például a sárgák kiosztásában. Most mindenki a bajnokot akarja megverni, és bizonyos szituációkban többre van szükség.

Bódog Tamás: – A végén egy szerencsés találattal 2-2-t játszottunk. A lehetőségeink megvoltak arra, hogy eldöntsük a mérkőzést, a Honvédnak ugyanúgy, és ez a mi szempontunkból egy szerencsés kimenetelű pontosztozkodás volt. A bajnok otthonában a döntetlen jó eredmény, de van hiányérzetem, viszont bízom benne, hogy a játékosokat jobban bosszantja, hogy két pontot elvesztettünk. Persze, ha Ugrai a ziccerben lepasszolja a labdát, 0-2, és vége a meccsnek, de a hozzáállásért így is meg kell süvegelni a játékosokat, viszont azt is hozzá kell tegyem, hogy volt egy kicsi gond a játékban. Sajnos a játéktér közepét nem tudtuk uralni, a második labdát nem szedtük össze, csak tologattuk, egyszer oda kellett volna lőni és kész. Viszont így izgalmas meccset játszottunk.

Percek, események

40. perc: A Diósgyőr bal oldali támadása során Tamás M. adta be középre a labdát, amelyet a hazai védők röviden vágtak ki, a játékszer pedig Vela elé került. A középpályás a 16-os bal sarkánál betört a büntetőterületen belülre, lőni azonban nem tudott, mert Nagy G. a kísérlet pillanatában lerántotta. A játékvezető a sípjába fújt, a DVTK javára 11-est ítélt, a hazaiak játékosának pedig sárga lapot adott. Mivel Nagy G.-nek ez volt a második ilyen figyelmeztetése, a piros is előkerült, 10 főre fogyatkozott a Honvéd. A büntetőt Vela végezte el, aki a jobbra elvetődő Gróf helyére, laposan a kapu közepébe lőtt, 0-1.

61. perc: A frissen beállt Kabangu futott el nagy lendülettel a jobb oldalon, a diósgyőri 16-os sarkához érve továbbrobogott az alapvonal felé, majd Tamás M. mellett remekül adott középre, az érkező Eppel pedig – Karan és Lipták között – 7 méterről laposan a kapu jobb oldalába lőtt, 1-1.

74. perc: Lipták mellett próbált a 16-oson belülre futni Lanzafame, de amikor a védő mellé ért, elesett. A játékvezető szabadrúgást ítélt, amit miatt a csapatkapitány tiltakozott, reklamált, ezért egy sárga lapot kapott. A bal oldalról, 17 méterről járó pontrúgást Lanzafame végezte el, aki a kapu bal oldalába bombázta a labdát, 2-1.

96. perc: Nono Villar jobb oldali szögletét Eppel fejelte ki középről, a labdát Vela szedte össze, és a kapuval szemben 19 méterről eleresztett bombája a kapu bal alsó sarkába vágódott, 2-2.

