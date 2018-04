Botrányos sztárafférok, amiket a világ előtt sem tudtak leplezni

Sandra Bullock és Jesse James



Az Oscar-díjas színésznő választását már akkor nem nagyon értették mikor még épp csak hozzáment az amerikai kontinensen hírhedt Jesse James-hez. A férfi igencsak híres vad életviteléről, aminek a színésznő épp az ellentéte. Ám úgy tűnt, hogy a vad motoros megszelídült Amerika kedvence mellett. Igen ám, de akkor több nő jelentkezett a sajtónál azzal az állítással, hogy bizony viszonyuk volt Jesse-vel. Mindez igaznak bizonyult, Sandra pedig azonnal beadta a válókeresetet. A dolgot bonyolította, hogy épp akkor intézték a fiúk örökbefogadását, akit végül is a színésznőnél helyezett el a bíróság. A közvélemény azonnal Jesse ellen fordult, aki megbántottságában rövidre zárta a történetet:

Ja, megcsaltam a feleségemet. De felálltam, felelősséget vállaltam érte és bocsánatot kértem. Ennyi a sztori.“

Alex Rodrigez és Madonna



A pop koronázatlan királynőjéről mindig is tudtuk, hogy a nála fiatalabb férfiakat favorizálja. Úgy tűnik az akkor még stabilnak látszó házassága alatt sem vetette meg a kerülőutakat, bár ő sosem nyilatkozott erről az afférjáról. A lesifotósok ugyanis lencsevére kapták a híres baseball-játékossal Alex Rodrigez-zel. Ráadásul a férfi épp akkoriban tartotta az esküvőjét. Madonna továbblépett a botrány után, ám Rodrigez újdonsült felesége nagyon kiborult, megalázottnak érezte magát és nem volt hajlandó megbocsátani. Így a férfi egy válással fizetett a románcért.

Tori Spelling és Gatte Dean McDermott



A két színész egy közös TV-műsort forgattak együtt, mikor lángra gyúltak egymás iránt és viszonyba kezdtek. Igen ám, de akkor még mindketten házasok voltak. Tori bevallása szerint ezen nem sokat agyaltak, első éjjel egymás karjában kötöttek ki. Végül feladták kapcsolataikat és hivatalosan egybekeltek. A dolog jól működött, amíg a színésznő rá nem jött, hogy McDermott megcsalja. A dologból válás lett és Tori úgy nyilatkozott, hogy megérti, hogy a közvélemény miért gondolja úgy, hogy ez bizony a karma műve volt tekintve, hogy milyen körülmények között kezdődött a kapcsolatuk.

Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver



Az osztrák falucskában felnőtt színész és Kalifornia állam volt kormányzója 25 évig élt feltűnésmentes házasságban Maria Shriver-rel. A feleség igen kínos körülmények között jött rá, hogy férje füle mögött bizony vaj van. Ugyanis bejárónőjük Mildred Baena gyermeket szült és a baba feltűnően hasonlított Arnoldra. Maria megkérdezte alkalmazottját, hogy nincs-e valami, amit szeretne neki elmondani? Azonban azt a választ kapta, hogy nincs semmi mondandója. Ekkor következett a tetemre hívás, mert a dühös feleség egyenesen nekiszegezte a kérdést, hogy a kisfiú apja Schwarzenegger-e vagy sem? A bejárónő ekkor megtört és bevallotta, hogy igen. A történet többi részét homály fedi, de Maria és Arnold azóta is házasok.

Gwen Stefani és Gavin Rossdale



Hollywood legújabb „trendje”, hogy a férfiak a gyerekek bébiszitterével lépnek félre. Sajnos ez történt Gwen Stefani énekesnővel is pedig úgy látszott, hogy nagyszerűen kijönnek a férjével. De ez addig tartott, amíg Gavin le nem bukott. Méghozzá úgy, hogy a családi iPad össze volt kötve a telefonjával praktikussági okokból. Így nem volt nehéz megtalálni a kompromittáló üzeneteket és fotókat, amit a férfi és az egyik dajka váltottak. A csavar az, hogy a másik bébiszitter találta meg a bizonyítékokat és ő mutatta meg az énekesnőnek. Gwen először a szeretőt rúgta ki, majd a férjét is.

Tiger Woods és Elin Nordegren



A híres golfozóról sokáig pletykálták, hogy fiatal nők után szaladgál, de semmit sem tudtak bizonyítani. Szilárd házasságban élt, ám semmi sem tart örökké. Ő is lebukott és ami kiderült, az nem csak a feleségénél tette be a kaput hanem az egész világnál. Tiger nem csak egy kis botlást követett el, hanem összesen 19 nővel volt viszonya a házassága alatt. Ekkor derült fény szexfüggőségére is. A felesége még ennek ellenére is megpróbált neki megbocsátani és kezelésre küldte, ám ez sem segített. Végül külön utakon folytatták életüket. Mikor a golfozó lebukott szerencsétlenségére még az a üzenet is a sajtó birtokába jutott, amit egyik szeretőjének hagyott:

Szia. Hm… Tiger vagyok. Ki tudnád törölni a neved mindenhonnan, ami a telefonodhoz kapcsolódik? A feleségem átnézte a telefonomat és lehet, hogy fel fog hívni. Szóval ezért kérlek tüntesd el a nevedet. És ha lehetséges akkor a hangpostádat is úgy állítsd be, hogy csak a számot mondja be. Rendben? Ezt meg kell tenned értem. Nagyon fontos és sürgős. Okés, szia.“

Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne



Valószínű, hogy a Black Sabbath frontembere sosem élt szentként, azonban feleségével 1982 óta házasok, ami rockzenészek között igen ritkának számít. Legutóbb azonban Sharon-nál kiborult a bili, mikor férje emailjei között rábukkant olyanokra amikből kiderült, hogy Ozzy egy fodrásszal folytat viszonyt és még anyagilag is támogatja. A lányuk Kelly annyira felháborodott, hogy saját Twitter-fiókján keresztül nyilvánosságra hozta a nő telefonszámát, persze egy igen dühös üzenet kíséretében. Sharon úgy nyilatkozott, hogy 65 évesen már nem bírja ezt az életmódot elviselni és hiába szereti a férjét, hiába van három közös gyermekük, komolyan gondolkodik a váláson. Valószínűleg ez lehűtötte a nagy rockert mert még együtt vannak.

Forrás: Americasspotlight

Sztárpárok, akik a válás után is jó barátságot ápolnak egymással Egy házasság véget érésével sok baj járhat. Vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés, és még sorolhatnánk. Arról nem beszélve, hogy a feleknek is meg kell próbálni dűlőre jutni egymással. Összegyűjtöttünk néhány olyan celebpárt, akik nem csak a váláson tették túl magukat sikeresen, de még barátok is marad... Tovább a cikkhez

Időtlen szerelem Hollywoodban - Sztárok, akik kitartanak egymás mellett jóban-rosszban Az „álomgyár” nem csak a csillogásáról ismert, hanem arról is, hogy a sikeres sztárok magánéleti kapcsolatai igen sűrűn mennek tönkre. Szinte nem telik el úgy egy hét, hogy valamelyik celeb ne szakítana vagy válna. Nagy nyomás, eltérő időbeosztás, rengeteg munka... ezeket bármelyik kapcsolat megsíny... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA