Botanikai zarándokhely lett a virágzó Miskolci Agávé

Nem túlzás azt mondani, hogy az ország minden tájáról eljönnek megcsodálni az Észak-Kelet Flóra Szeles utcai – Búza tér közelében lévő – virágnagykereskedésének udvarán pompázó Miskolci Agávét, mely egyediségével kiérdemelte ezt a tulajdonnevet.

„Pénteken Budapestről telefonáltak, hogy megtudakolják, hogy áll a virágzás, mert szeretnének saját szemükkel is gyönyörködni a csodálatos sárga virágpompában” – mondta Bernáth László, a cég tulajdonosa. – „Zarándokhely lett az agávé, sokan jönnek és mi szeretnénk is mindenkivel megosztani örömünket. A Facebook-oldalunkon is folyamatosan látható a növény fejlődése, virágzása.”

Szeretnénk minél több emberrel megosztani a csodát.” Bernáth László

Egy-két hétig tart

A botanikai szenzáció – ahogy portálunkon is figyelemmel kísérjük – hónapok óta kibontakozóban van. Aki a Szeles utca felé jár, annak már messziről szemébe ötlik az épületek fölé magasodó agávé, amelynek csúcsán már ott sárgállnak a gyönyörű virágok.

„Az alsó részen már itt-ott el is virágzott. Ez egy folyamat, amely eltart majd egy-két hétig. Szeretném, ha minél többekkel megoszthatnánk ezt a csodát. Maga az anyanövény ugyanis az elvirágzás után elpusztul – mondta Bernáth László. – Az agávé közel fél évszázadig is fejlődhet, élete során csak egyszer virágzik, az anya­növény az összes energiáját a virágzat kinevelésére fordítja. Szeretnénk eltenni a magokból, mert jó lenne megpróbálni a szaporítás ezen módját.”

Negyven éve…

Mint olvashatták portálunkon, a Miskolci Agávé sarjként olyan negyven évvel ezelőtt került a cég tulajdonába, azóta nevelgették a virágnagyker udvarán. Amíg kicsi volt, telente bevitték az üvegházba. Mára azonban minden épületet kinőtt.

