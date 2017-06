Bosszúból elzárják a vizet a Szarkahegyen?

Újra nincs víz a Szarkahegyen, illetve hol van, hol nincs. Ez főleg a domb tetején élőket érinti, ahol naponta változik a vízellátás. Lapunkat most Mezei Lajosné kereste meg, elpanaszolva, hogy az elmúlt időszakban nyolc napig nem volt víz, majd pénteken már újra teljes nyomással ment a szolgáltatás, úgy tudják, a melegre való tekintettel most rendesen lesz ivóvizük. De hogy utána mi lesz, nem tudják.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Szarkahegyen élők a MIVÍZ Kft. felé több millió forintos tartozást halmoztak fel, ezért a szolgáltató márciusban korlátozta az ellátást. Egészen pontosan nem a lakóknak, hanem a Kékacél Egyesületnek van tartozása, mert ez működteti a városrészben a vízhálózatot, és ezen keresztül fizetik a számlát a tulajdonosok. A tartozást pedig leginkább a vízóralopások, illegális bekötések, vízelfolyások miatt sikerült felhalmozniuk. De a korlátozás azokat is érinti, akik rendesen fizettek, illetve fizetnek most is.

Időzített szeleppel

A szolgáltatót is megkerestük az újabb panasszal, ahol elmondták: „A Kékacél Egyesületnél már egy ideje nem szűkítővel, hanem időzített szeleppel történik a korlátozott vízszolgáltatás. Erről az egyesület elnökével, Völgyesi Annamáriával egyeztettünk. Az egyesületi elnök több alkalommal tájékoztatott bennünket arról, hogy időszakosan a területükön belül vannak egyes ingatlanoknál ellátási problémák, azonban sorozatban előfordulnak olyan helyzetek, amikor tagjaik vízóráinak eltulajdonítása és egyéb általuk feltárt hibák, hiányosságok miatt sok vízfolyásuk van. Ez indokolhatja ezeket az időszakosan felmerülő belső ellátási problémákat az egyesületen belül.”

Arra is kíváncsiak voltunk, jelenleg mekkora a tartozása az egyesületnek, de adatvédelemre hivatkozva erről nem adott információt a szolgáltató. „Pozitívumként értékeljük azonban azt, hogy mind a MIVÍZ Kft., mind az egyesület által megtett intézkedéseknek köszönhetően a kintlévőség nem növekedett a korábbi időszakhoz képest.”

Hangsúlyozták azt is: „Társaságunk az egyesület részére minden lehetséges segítséget megad. Az egyesületi belső ellátórendszer meghibásodásainak kijavítása az egyesület feladata.”

Bosszúból, önhatalmúlag

Ezt erősítette meg Völgyesi Annamária, a Kékacél Egyesület elnöke is, akitől megtudtuk, amikor a hegytetőn nincs víz, annak több oka is lehet. Egyrészt az óralopások, amire az elmúlt héten is volt példa, de egyébként is hetente eltűnik minimum egy vízóra. De azok – folytatta –, akiket tartozás miatt lekötöttek a rendszerről, előfordul, hogy bosszúból, önhatalmúlag elzárják a vizet. Az elnök szerint ezt egy helyen tudják megtenni, mert a Fenyő utcai vízóra földben van, ahhoz nem lehet hozzáférni. A megoldás az lenne, ha a másik vízórát is bebetonoznák, le lehetne lakatolni. „Ez az egyesület feladata, jelenleg keressük a forrást hozzá. De Mezei Lajosné problémáját is igyekszünk megoldani. Egy biztos, mind a szolgáltató, mind az önkormányzat maximálisan segíti a munkánkat” – fogalmazott az elnök.

Ombudsman: légteleníteni kellett

Lapunk az Alapvető Jogok Biztosát is megkereste még márciusban, amikor az első panasz eljutott hozzánk. Az ombudsman vizsgálatot indított az ügyben. Székely László ezután arról tájékoztatta lapunkat – miután felvette a kapcsolatot a MIVÍZ Kft.-vel –, hogy a szolgáltató a korlátozás bevezetése előtt megvizsgálta, hogy mekkora nyomás mellett biztosítható a szolgáltatás. „A szűkítő felhelyezése után a Kékacél Egyesület elnöke arról tájékoztatta a szolgáltatót, hogy a felsőbb területrészekre nem jut fel az ivóvíz, amelynek oka a belső hálózat nem megfelelő műszaki kialakítása. Az elnök asszony kérésére beépített szűkítő helyett március 14-én egy időzített, programozott szelepet épített a vízközműrendszerbe, amely csak időben korlátozza az ivóvízellátást. Március 15-én egy újabb bejelentés érkezett az elnök asszonytól, hogy továbbra sem jut el a belső vezetékeken minden ingatlanra a víz. Ennek oka, hogy a belső vezetéken sem a magaslati ponton, sem a belső hálózat egyéb szakaszán a levegőztető szelep kiépítése nem történt meg a belső vezetékhálózat kialakításakor.

A légtelenítés azóta megtörtént, ezért március 24-én az érintett fogyasztóknál az ivóvízhez való hozzájutás rendeződött” – áll az ombudsman jelentésében.

