Bosch sikerek hazánkban és Miskolcon

Tizenegymillió kéziszerszám, 2400 dolgozó az egyik, egymilliomodik elektromechanikus szervokormányrendszer és egymilliomodik iBooster elektronikus fékrásegítő motor, valamint több mint 2200 dolgozó a másik miskolci Bosch gyárban. Ráadásként (egyenként) több mint 157 milliárd forintos árbevétel – ez (is) jellemzi a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. és a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. tavalyi évét – derült ki a Bosch csoport 2017-es teljesítményét értékelő éves budapesti sajtótájékoztatón csütörtökön.

Miskolci eredmények

Az Energy and Body Systems Kft. nemcsak gépjárművekbe szállít elektromos meghajtáshoz nélkülözhetetlen komponenseket, Miskolcról történik a teljes eBike-rendszer – mely magában foglalja a meghajtási egységen, a kijelzőn, az akkumulátoron túl a kábeleket és minden elektromos meghajtáshoz szükséges felszerelést – kiszállítása a világ minden pontjára. Az itt gyártott eBike-rendszereket világszerte már 70 kerékpármárkába építik be.

A tavaly a gyártás 15. évfordulóját ünneplő miskolci Robert Bosch Power Tool Kft. dinamikus fejlődése nem csupán a gyártási volumenben, hanem az elvégzett tevékenységek skálájának bővülésében is nyomon követhető, hiszen elektromos kéziszerszámokat fejlesztő- és gyártó profiljához a múlt évben új működési egység csatlakozott, a többek között csomagolási tevékenységeket is végző Regionális Szolgáltató Központ. A miskolci kéziszerszámgyár eredményeiért idén a 10 milliárd forint feletti árbevétellel bíró cégek összetett versenyében az Év Gyára elismerést is megkapta. A miskolci vállalatot ezenfelül a Legjobb menedzsment folyamatok címmel, fejlesztési törekvéseit pedig az Ipar 4.0 Szakmai Különdíjjal jutalmazták.

Elhangzott: a cégcsoport a Magyarországon működő négy telephelyen minden eddiginél többet, összesen 55 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre. A miskolci kéziszerszámgyárban az innovációs tevékenység a kerti- és a barkácseszközök mellett az ipari szerszámok fejlesztését is magában foglalja és a termékötlettől a koncepciós fázison át a gyártásfejlesztésen keresztül egészen a termék piaci bevezetéséig terjed. Az autóipari vállalat pedig két, az elektromobilitás fejlesztését célzó, konzorciumi együttműködésben megvalósuló projektet is bejelentett 2017-ben.

Felhatalmazást ad

„A Bosch sikeres vállalat Magyarországon, ez a siker lehetőséget, felhatalmazást ad és kötelez bennünket arra, hogy minden erőnkkel és szakértelmünkkel a jövőt alakítsuk. Ez az év is ígéretes lesz számunkra, számos korábban elkezdett beruházás és fejlesztés zárul.” – jelentette ki Daniel Korioth, a magyarországi Bosch csoport vezetője. Az idei évvel kapcsolatban hozzátette: „A pozitív fejlemények és az első negyedév jó üzleti teljesítménye alapján az árbevétel további növekedésére számítunk idén is. Biztosak vagyunk abban, hogy üzleti tevékenységünk továbbra is hozzájárul Magyarország fejlődéséhez.”

