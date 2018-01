Börze volt, már csak a hó hiányzik Miskolcon

Síbakancsok, sílécek, sisakok, kesztyűk, szemüvegek és korcsolyák. Minden kapható volt szombaton a Bársony János Általános Iskola aulájában megrendezett síbörzén. Bár a helyszín kicsit szokatlan, hiszen eddig az Ifjúsági és Szabadidő Házban leltek gazdára a téli sporteszközök, de a sportolni vágyó családok így is megtalálták a vásárt. Megtudtuk, mivel itthon nincs hó, legtöbben Ausztria valamelyik síparadicsomába készülnek.

Három kislány

A síszemüvegeket próbálgatja két kislány. Édesapjuktól, Filetóth Ákostól megtudjuk, mivel 3 kislányuk van, mindig csak a legnagyobbnak vesznek új felszerelést, a többiek pedig öröklik azt. A 6 és 7 éves lányok már jól síelnek, de néhány év, és a most 4 hónapos gyermekük is hódolhat a síelés szenvedélyének.

Szlovákiába megy a kis­lányom sítáborba.” Pandula Judit Eszter

– Ausztriába járunk, mert ott jók a pályák és van hó. Az idén Lachtalba készülünk, ahol jelenleg egyméteres hótakaró borítja a hegyeket. A síbakancsot már megvettük a nagylányuknak, most még síszemüveget próbálgatnak. Eddig az interneten keresztül szereztük be a szükséges holmikat, de most több felszerelés is kellett, így eljöttünk a síbörzére – mondja az édesapa.

Sítáborok

Egyre többen érkeznek a börzére. Sok a gyermekes család, hiszen a gyerekek nagyon hamar kinőnek mindent.

Pandula Judit Eszter a 10 éves kislányának szeretne sílécet venni.

– Bakancsunk szerencsére van otthon, a 38-asba belenőtt a gyerek lába. Iskolai sítáborba megy majd a kislányom. Hadd említsen meg Tavassy Krisztina és Szunyogh Péter testnevelők nevét, akik minden évben több iskolából toborozzák a gyerekeket és sítáborba viszik őket. Szerintem szinte minden miskolci gyerek nekik köszönhetően tanult meg síelni – újságolja Judit, amíg kislánya a léceket próbálgatja. Hozzáteszi: az idén Szlovákiába, Táleba mennek a gyerekek, ami gyönyörű hely. Megjegyzi: a síbörze azért népszerű, mert sokat lehet spórolni. A sílécet is jóval kedvezőbb áron tudja megvenni, mint az üzletben. Itt 16 ezer forintba kerül, a sportboltban több tízezer.

Ügyes gyerekek

– Várjuk már nagyon a havat itthon is, mert valamennyire én is tudok síelni. Fogalmazzunk úgy, hogy valahogy le tudok jönni a lejtőn – teszi hozzá Judit nevetve.

Overallt szeretne vásárolni gyermekeinek egy édesapa, Béres Csaba. Ő azt meséli, hogy az egyik kazincbarcikai iskola szervez sítábort Ausztriába, hozzájuk csatlakoznak. Minden évben vannak vagy 120-an.

Nagyon szeretik, mert a gyerekeket síoktatók segítik. Reggel tudás szerint különböző pályákra, külön csoportokban indulnak el a tábor résztvevői. Ausztria azért is jó, mert amikor nálunk nincs hó, ott már biztosan van. Most a hegyeken kétméteres, a völgyben egyméteres a hótakaró. Lavinától pedig nem kell tartani, mert ahová ők mennek, az 2000 méter alatti síparadicsom.

Az édesapa dicséri 14 éves lányát és 10 éves fiát, mint mondja, ügyesek, sokat fejlődtek síelés terén az elmúlt években. Síbörzére pedig ők is azért jönnek, mert kedvezőbbek az árak.

Jó lenne, ha végre esne!

– Mivel az Ifiház már nem szervez síbörzét, mert az épületébe hamarosan a miskolci rendészet költözik, kénytelenek voltunk a magunk kezébe venni az ügyet – mondta lapunknak Rádai Ferenc, a börze szervezője. – A Bársony János Általános Iskola vezetése támogatta kezdeményezésünket, amelyet ezúton is köszönünk. Körülbelül 15 stand van most itt, és ugyanitt lesz börze január 20-án és február 10-én is. Szeretnénk, ha Miskolcon is minél többen kezdenének el síelni. Jó lenne, ha már itthon is esne a hó! – árulta el végül legfőbb kívánságát.

