Börtönkórház: itt a folyt. köv…

Százmilliárdos program

A képviselőcsoport közleménye egy 2016. március 10-én született kormányhatározatra hivatkozik, amelyet sikerült is megtalálnunk. A 1125/2016. (III. 10.) kormányhatározat „A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról” dönt annak érdekében, hogy „Magyarország eleget tegyen az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkében foglaltaknak”. A magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben a zsúfoltság megszüntetése érdekében egy férőhelybővítési program indult el a kormányhatározat révén. A kabinet a határozatban erre négyéves ütemezésben (lásd a mellékelt táblázatban), összességében mintegy 100 milliárd forint elkülönítéséről döntött, amelynek biztosítása a nemzetgazdasági miniszter feladata, maga a program pedig a belügyminiszteré.

A kormányhatározat tehát nem tartalmaz konkrétumokat, de az tudható, hogy több helyen is épül új börtön. Megyénkben például Ózd lesz az egyik helyszín, míg azt már korábban is tudni lehetett, hogy bővül a Szirmabesenyő közigazgatási területén működő fiatalkorúak börtöne is, mintegy közel 4 milliárdos projekt keretében. Szakemberek erősítették meg, hogy a férőhelybővítés a rabok egészségügyi ellátását is érinti és kézenfekvő lenne a tököli rabkórházon kívül az ország keleti felé is egy hasonló intézményt létrehozni. Ennek lehetne helyszíne Miskolc.

Várják az állásfoglalást

Közben a miskolci MSZP közleményben erősítette meg, hogy továbbra is azt várja, hogy az önkormányzat és dr. Kriza Ákos polgármester nyíltan foglaljon állást, hogy támogatja-e egy rabkórház Miskolcra telepítését.

ÉM-SZB

Ütemezés

A 1125/2016. (III. 10.) Kormányhatározat a következő pénzügyi ütemezésről döntött a börtönök férőhelybővítési programjára:

2016: 1, 243 milliárd forint

1, 243 milliárd forint 2017: 30, 390 milliárd forint

30, 390 milliárd forint 2018: 51, 348 milliárd forint

51, 348 milliárd forint 2019: 19,921 milliárd forint

