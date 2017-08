Borsodnádasd célja: a bennmaradás

„Ez a földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan alakult ki – mondta Vincze László szakosztályvezető. – Lényegesen kevesebbet utazunk, így kevesebbet is költünk, mintha a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pontvadászat részeként versenyeznénk. Az elmúlt években már mindenki elfogadott minket, tudják a vezetők, a klubok, a szurkolók, hogy itt vertünk gyökeret és már senki nem mondja, hogy mit keresünk itt.”

Húszan vagyunk, az átlagéletkor szerencsésnek mondható.” Vincze László

Tizenhatos mezőny

A nádasdiak a bajnokságra való felkészülésük jegyében indultak és nyomban ki is estek a Magyar Kupából. „A Heréd elleni csatánk eleve háromesélyes volt, ellenük szerencsénk sem volt, búcsúnkon persze nem siránkozunk, már az előttünk álló küzdelemsorozatra koncentrálunk – folytatta Vincze László. – A mezőny tizenhatos, mi pedig nem járunk a fellegekben, csupán a biztos bennmaradást tűztük ki. A bátrabb tervezéshez több pénz kellene, mi azonban nem dúskálunk, ezért a földön járunk. Keretünk a tavalyihoz képest szinte változatlan: örömteli, hogy senki nem távozott, viszont ketten jöttek egy Nógrád megyei megszűnt együttestől. Húszan vagyunk, átlagéletkorunk szerencsés, az idősebbeket a fiatalok egészítik ki, például öt-hat, jó képességű tizenkilenc esztendős játékosunk is van. Játékos­edzőnk, ifj. Gyárfás Gábor hetente két edzést tart a fiúknak, akik keddenként és csütörtökönként tréningeznek. Többre sajnos nincs lehetőségünk, mert a labdarúgóink közül néhányan Budapesten és Miskolcon dolgoznak, ők autodidakta módon, egyedül edzenek, ezt annak érdekében teszik, hogy beférjenek a csapatba.”

Helyiek és bejárók

A megyei városok és a falvak többségében általában az a gond, hogy nincs elegendő fiatal, így nincs kikből meríteni – a kivételek persze erősítik a szabályt, mondta Vincze László: „Mi nem panaszkodhatunk, a helyi fiatalok mellett Arlóból, Borsodszentgyörgyről, Hódoscsépányból és Járdánházáról is járnak hozzánk gyerekek. Annyiban segítünk a kicsiknek, hogy Ózdról utaztatást biztosítunk részükre, és abban bízunk, hogy a befektetésünk később megtérül majd. A Heves megyei elitben az U19-es és az U16-os csapatok szerepeltetése kötelező, az U14-es már nem, de mi őket is elindítottuk, sőt a Bozsik-program révén a 9 és a 11 éves korosztályt is felkaroltuk. Tárgyi feltételeinkről annyit, hogy a mostani megváltozott időjárási körülmények közepette a magasan lévő pályánk gyepét állandóan locsolni kellene, de ez túl drága lenne nekünk. Ezért szerettünk volna kútfúrással a magunk baján segíteni, de elképzelésünket nem tudtuk megvalósítani. Helyzetünkbe persze nem nyugszunk bele, most fut egy pályázatunk és ha nyerünk, akkor hamarosan lesz egy új világítóberendezéssel ellátott füves komplexumunk.”

Történelem

A BLASE helyezései az elmúlt években Heves megyében:

2016/2017 (1. osztály): 13. hely

2015/2016 (1. osztály): 12. hely

2014/2015 (1. osztály): 9. hely

2013/2014 (1. osztály): 5. hely

2012/2013 (1. osztály): 11. hely

2011/2012 (2. osztály, Kelet csoport: 1. (bajnok)

– ÉM-KT –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA