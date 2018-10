Borsodban is megjelent az afrikai sertéspestis!

Ahogy attól sokan tartottak, megyénkben is megjelent az afrikai sertéspestis. Korábban már Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében is kimutatták a vírus jelenlétét, így várható volt, hogy Borsodban is előfordulhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerda délután közölte, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki tegnap az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát a laboratóriumi vizsgálat.

Nyomozás indult

Az állategészségügyi szakemberek – az országos főállatorvos utasítására – haladéktalanul megkezdték a szükséges intézkedések végrehajtását. A legfontosabb továbbra is a járvány házi sertésekre történő tovább terjedésének megakadályozása, amelyhez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.

A betegséget a korábban elrendelt állománygyérítés során kilőtt egészséges vaddisznóból mutatta ki október 2-án a Nébih laboratóriuma. A járványügyi nyomozás jelenleg folyamatban van. Az eddigi esetektől való viszonylag nagy távolság (több mint 70 km) és a rendelkezésre álló járványügyi adatok alapján a korábbi esetekhez nem kapcsolható az új megjelenés.

Az ASP megállapítását követően az országos főállatorvos – a korábbi esetekhez hasonlóan – minden szükséges intézkedést haladéktalanul elrendelt. Ezek közé tartozik többek között, hogy az Országos Járványvédelmi Központ kijelölte a fertőzött, valamint azon belül a különösen ellenőrzött területet. Az érintett területekről és a vonatkozó előírásokról részletes tájékoztató található a Nébih tematikus aloldalán.

Fagyasztva évekig fertőző

Az ASP az emberre nem veszélyes! A jelentőségét az a gazdasági kártétel adja, ami egyrészt a megbetegedett állományok leöléséből, másrészt a kereskedelmi korlátozásokból adódik.

A betegség nem csak természetes úton, hanem illegális sertésszállítással, ragályfogó tárgyakkal és fertőzött húst tartalmazó élelmiszerekkel is gyorsan tovább terjedhet. A Nébih felhívja minden állattartó figyelmét a jogkövető, felelős magatartásra a járvány házi sertésekre történő tovább terjedésének meggátlása érdekben! Továbbra is ki kell emelni, hogy a sertéseket állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladékkal („moslékkal”) tilos takarmányozni! Fontos, ha valaki sertésállományában hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlel, 24 órán belül értesítse az állategészségügyi szolgálatot!

A vírus sertéshúsban és az abból készült nyers, vagy félkész termékekben több hétig, a fagyasztott húsokban évekig fertőzőképes marad. Éppen ezért a kirándulók részéről fontos, hogy a kijelölt szemétgyűjtőkön kívül még véletlenül se hagyjanak, dobjanak el élelmiszert, vagy élelmiszer maradékot a kiránduló helyeken!

ÉM

