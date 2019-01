Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év sportolója 2018 – Hétből két címvédés

A „Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év Sportolója 2018” közönségszavazásban hétfőn délben véget ért a döntő. Játékunk még tavaly indult, az elmúlt év végén arra kértük a sportbarátokat, hogy a szerkesztőségünk által állított listára további sportolókat, csapatokat, edzőket jelöljenek. A hét kategóriában (utánpótlás leány, utánpótlás fiú, utánpótlás csapat, felnőtt női, felnőtt férfi, felnőtt csapat, edző) a szerkesztőségünk által állított 5-5 jelölt mellett további 31 név érkezett a jelölési határidő végéig, így összesen 66 sportoló/csapat/edző kezdte meg a szavazatok gyűjtését az elődöntőben. A szavazás első körében egy héten át érkeztek a voksok az Észak-Magyarországból kivágott játékszelvényen, illetve az interneten, a Borsod Online-on.

Az elődöntő 2019. január 11-én, pénteken délben ért véget, és ekkor dőlt el, hogy kik szerepelhetnek a fináléban. Mind a hét kategóriában azok jutottak be a legjobbak közé, akik az első öt hely valamelyikén végeztek ekkor. Rájuk egy héten át, január 21-én délig lehetett szavazni (a döntőbe jutottak a fináléban tiszta lappal indultak, vagyis a játék első fordulójában, az elődöntőben kapott szavazatokat nem vitték tovább magukkal).

Olvasóink, a sportbarátok ezúttal is nagy aktivitásról tettek tanúbizonyságot, szép számmal érkeztek a lapunkból kiollózott szelvények, valamint az internetes szavazatok.

A győztesek

Három éve a hét kategóriában mind a hét közönségdíjasunk tiszaújvárosi sportoló, edző, csapat volt, tavalyelőtt öt diósgyőri győzelem született, míg tavaly a három diósgyőri siker mellett (utánpótlás fiú: Zurai Rajmund, birkózás; felnőtt csapat: DVTK Jegesmedvék, jégkorong; edző: Juhász Sándor, birkózás) egy MVSI-s első helyet (utánpótlás leány: Vécsei Réka, úszás), egy Miskolci Vénusz „aranyat” (utánpótlás csapat: leány futsal U15), egy MJC győzelmet (felnőtt női: Gercsák Szabina, cselgáncs), és egy DTC „bajnokot” (Tugyi Levente, tájfutás) jegyezhettünk fel. Közülük kettőnek sikerült címvédés, hiszen a DVTK Jegesmedvék felnőtt jégkorongcsapata az idén is a legtöbb voksot kapta, nemcsak a kategóriájában, hanem mindenkit figyelembe véve. Ugyancsak megvédte tavalyi elsőségét a Miskolci Vénusz U15 leány futsal együttese, az utánpótlás csapat kategóriában.

Érdekesség, hogy az idei hét győztes hat sportágból került ki, ezúttal a futsalosok dupláztak, hiszen utánpótlás csapat kategória mellett a felnőtt nőknél Kovács Aliz kapta a legtöbb voksot. A Miskolci Vénuszon kívül a DVTK-nak van két győztese, a felnőtt csapat kategória mellett Spéth Norbert muaythai versenyző lett első a férfiaknál. A karate Kiss Rebeka (Szerencs VSE) révén az utánpótlás leány, az íjászat Vartnal Botond (Haza-Húzó Hagyomány ETÍE) révén az utánpótlás fiú, a labdarúgás pedig Suhajda Ferenc (Mezőkövesd Zsóry FC U16 leány) révén az edzőknél „adott” győztest.

A szavazás után az látszik, hogy akárcsak egy éve, úgy az idén is elsősorban a netes szavazásban jeleskedtek a sportbarátok, de ahogy a korábbi években, így most is többségében azok nyertek, akikre szép számmal érkeztek voksok a lapunkból kivágott játékszelvényekből.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év sportolója 2018 közönségszavazás végeredmény

Utánpótlás leány

1. Kiss Rebeka (karate, Szerencs VSE) 387+231=618

2. Guzi Blanka (öttusa, Swimming PC) 60+322=382

3. Bacsa Fanni (atlétika, Miskolci VSI) 21+360=381

4. Visnyánszky Dalma (labdarúgás, Mezőkövesd Zsóry FC U19) 15+328=343

5. Kiss Angelika (kosárlabda, Aluinvent-DVTK) 23+248=271

Utánpótlás fiú

1. Vartnal Botond (íjászat, Haza- Húzó Hagyomány ETÍE) 357+339=696

2-3. Pintér Erik (atlétika, Miskolci VSI) 67+272=339

2-3. Tóth Borisz (labdarúgás, DVTK) 17+322=339

4. Kohári Dávid (sportlövészet, Miskolci Rendészeti Szakgimnázium) 23+239=262

5. Sejkoczki Dávid (grappling, Miskolci Ju Jitsu Egyesület) 37+179=216

Utánpótlás csapat

1. Miskolci Vénusz U15 (leány, futsal) 227+450=677

2. DVTK (fiú labdarúgás, U17) 84+245=329

3. Avasi Gimnázium (leány torna, V-VI. korcsoport) 21+284=305

4. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc (leány kosárlabda, IV. korcsoport) 42+182=226

5. DVTK Akadémia (leány kosárlabda, U16) 0+166=166

Felnőtt női

1. Kovács Aliz (futsal, Miskolci Vénusz) 221+447=668

2. Szepesi Szabina (testépítés, Miskolc Bodybuilding Team) 46+570=616

3. Sztankovics Anna (úszás, Miskolci VSI) 38+344=382

4. Gercsák Szabina (cselgáncs, DVTK-MJC) 31+323=354

5. Bodnár Noémi (testépítés, Miskolc Bodybuilding Team) 6+180=186

Felnőtt férfi

1. Spéth Norbert (muaythai, DVTK-Vita Gym MK) 21+405=426

2. Viola Viktor (kajak, Diósgyőri KSC) 5+356=361

3. Oláh Ákos (fekvenyomás, Miskolc Benchpress Team SE) 4+278=282

4. Alex Bowen (vízilabda, PannErgy-Miskolci VLC) 52+192=244

5. Kalas Csaba (testépítés, Miskolc Bodybuilding Team) 15+177=192

Felnőtt csapat

1. DVTK Jegesmedvék (jégkorong) 438+592=1030

2. DVTK (női labdarúgás) 12+277=289

3. Miskolc Bodybuilding Team (testépítés) 0+221=221

4. PannErgy-Miskolci VLC (férfi vízilabda) 40+153=193

5. Miskolci Steelers (amerikai futball) 6+165=171

Edző

1. Suhajda Ferenc (női labdarúgás, Mezőkövesd Zsóry FC U16) 216+441=657

2. Dr. Nyilas István (sportlövészet, Miskolci Rendészeti Szakgimnázium) 11+301=312

3. Bukovenszki Gábor (testépítés, Miskolc Bodybuilding Team) 5+304=309

4. László István (atlétika, Miskolci VSI) 25+255=280

5. Fórizs Sándor (női labdarúgás, DVTK) 26+239=265

Megjegyzés: a sportolók, a csapatok és edzők neve után szereplő számok közül az első az Észak-Magyarországban megjelent játékszelvényekkel beérkezett szavazatok száma, a második a Borsod Online-on kapott voksoké, míg a sorok végén, az egyenlőségjel után ennek a kettőnek az összege szerepel.

