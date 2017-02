Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év sportolója 2016 – A tizennegyedik díjátadó

2003 végén, amikor először hirdettük meg az Év sportolója választást, még csak négy kategóriában szavazott az általunk felkért zsűri a megye legjobb sportolóira, edzőjére (felnőtt nők, felnőtt férfiak, felnőttcsapat, edző). Két év múlva tovább bővült a kör az utánpótlás-versenyzőkkel (ekkor még egyben értékeltünk minden utánpótlás-sportolót), majd újabb két év elteltével az „utánpótlásbázis” tovább szélesedett, immár itt is, hasonlóan a felnőttekhez, három kategóriában lehetett voksolni. Vagyis a kilenc évvel ezelőtt kialakultak szerint az idén is összesen hét kategóriában (felnőtt női, felnőtt férfi, felnőttcsapat, utánpótlás leány, utánpótlás fiú, utánpótláscsapat, edző) szavaztak a zsűritagok a megye legjobbjaira.

Nem változott

Ami nem változott az első kiírás óta: az Év sportolója díjról, illetve a helyezések sorrendjéről a lapunk által felkért, sportújságírással (is) foglalkozó zsűritagok döntenek. És az is változatlan a korábbi évekhez képest, hogy mi alapján rangsoroltuk a sportolókat. A lapunk által idén felkért 10 fős zsűri tagjaitól ezúttal is azt kértük, hogy mind a hét kategóriában állítsák fel a dobogósok sorrendjét. Az így kapott voksokat bepontoztuk, az 1. helyre tett sportolók/csapatok/edző 5-5 pontot, a második helyre állított sportolók/csapatok/edző 3-3 pontot, míg a kategóriák harmadikjai 1-1 pontot kaptak. A pontokat összesítettük, a lapunk ezen oldalának alján található grafikán a dobogóról leszorulókat jelenítettük meg helyezési számmal. De nemcsak őket, hanem a kategóriák első három helyén végzett sportolók/csapatok/edzők neveit is, méghozzá szigorúan betűrendben. Az ugyanis csak ma délután fog kiderülni, hogy az egyes kategóriákban mi a dobogósok sorrendje, kik lettek a harmadikok, második, elsők (ezért hiányoznak a zsűritagoktól kapott pontjaik a grafikából). A dobogósok sorrendjét holnapi lapszámunkban, a díját­adót követően közöljük.

ÉM

Év sportolója: zsűris szavazás, eddigi győztesek

Utánpótlás leány

2015: Gercsák Szabina (cselgáncs)

2014: Gercsák Szabina (cselgáncs)

2013: Gercsák Szabina (cselgáncs)

2012: Gercsák Szabina (cselgáncs)

2011: Éltető Daniella (küzdősport)

2010: Brogli Réka (kerékpár)

2009: Gáspár Eszter (cselgáncs)

2008: Gáspár Eszter (cselgáncs)

2007: Szakolczai Fédra (kajak-kenu)

2006: egyben értékeltük az utánpótlást

2005: Bukóczki Bianka (vívás)

2004: nem volt ilyen kategória

2003: nem volt ilyen kategória

Utánpótlás fiú

2015: Béke Kornél (kajak)

2014: Mozgi Milán (kajak)

2013: Koleszár Mátyás (kajak)

2012: Bodonyi András (kenu)

2011: Daher Michel (birkózás)

2010: Hankó Gábor (triatlon)

2009: Sütő Dávid (vívás)

2008: Pál Robin (atlétika)

2007: Lerch Zsolt (súlyemelés)

2006: Sziklavari István (motocross)

2005: egyben értékeltük az utánpótlást

2004: nem volt ilyen kategória

2003: nem volt ilyen kategória

Utánpótláscsapat

2015: TVK-Mali TK ifi leány (triatlon)

2014: Diósgyőri VE kadet leány párbajtőr (vívás)

2013: Diósgyőri KSC: Viola Viktor, Bodonyi András (kenu)

2012: TVK-Mali TK fiú junior (triatlon)

2011: Diósgyőri KSC: Viola Viktor, Bodonyi András (kenu)

2010: Diósgyőri KSC: Viola Viktor, Bodonyi András (kenu)

2009: TVK-Mali TK ifjúsági fiú (triatlon)

2008: Club Laguna-MISI fiú gyermek (úszás)

2007: Miskolci VSC (cselgáncs)

2006: nem volt ilyen kategória

2005: nem volt ilyen kategória

2004: nem volt ilyen kategória

2003: nem volt ilyen kategória

Női

2015: Czank Tímea (kosárlabda)

2014: Váczi Anita (parakajak)

2013: Szakály Zsuzsanna (triatlon)

2012: Nagy Nikoletta (súlyemelés)

2011: Karakas Hedvig (cselgáncs)

2010: Sebestyén Júlia (műkorcsolya)

2009: Karakas Hedvig (cselgáncs)

2008: Sebestyén Júlia (műkorcsolya)

2007: Sebestyén Júlia (műkorcsolya)

2006: Sebestyén Júlia (műkorcsolya)

2005: Bahor Bea (rali)

2004: Sebestyén Júlia (műkorcsolya)

2003: Sebestyén Júlia (műkorcsolya)

Férfi

2015: Molnár Péter (kajak)

2014: Elek Ákos (labdarúgás)

2013: Molnár Péter (kajak)

2012: Mészáros László (fekvenyomás)

2011: Deák-Bárdos Mihály (birkózás)

2010: Molnár Péter (kajak)

2009: Deák-Bárdos Mihály (birkózás)

2008: Mészáros László (fekvenyomás)

2007: Boros Attila (kajak)

2006: Boros Attila (kajak)

2005: Tomanóczy Tibor (röplabda)

2004: Gyurkota József (bocsa)

2003: Isaszegi Róbert (ökölvívás)

Csapat

2015: DVTK Jegesmedvék (jégkorong)

2014: Diósgyőri VTK (labdarúgás)

2013: Maximmun RT: Kazár Miklós, Szőke Tamás (rali)

2012: Miskolci Jegesmedvék (jégkorong)

2011: Diósgyőri VTK (labdarúgás)

2010: Ózdi VFTC (teke)

2009: Speedway Miskolc (salakmotor)

2008: Spitzmüller Csaba, Kazár Miklós (rali)

2007: Mezőkövesdi KC (kézilabda)

2006: Vegyész RC (röplabda)

2005: Diósgyőri VTK (labdarúgás)

2004: Vegyész RC (röplabda)

2003: Vegyész RC (röplabda)

Edző

2015: Flórusz János (cselgáncs)

2014: Sivic Tomislav (labdarúgás) és Flórusz János (cselgáncs)

2013: Flórusz János (cselgáncs)

2012: Sárréti Géza (futsal)

2011: Benczes Miklós (labdarúgás)

2010: Lehmann Tibor (triatlon)

2009: Rosta István (kézilabda)

2008: Rosta István (kézilabda)

2007: Juhász István (kézilabda)

2006: Demeter György (röplabda)

2005: Tapodi Péter (kosárlabda)

2004: Gálhidi György (labdarúgás)

2003: Daniel Oravec (röplabda)

Év sportolója: az idei zsűri tagjai

Bódi Krisztián, a Mezőkövesdi Média sportszerkesztője

Brézai Zoltán sportújságíró

Juhász István, a Miskolci VTV sportszerkesztője

Marosréti Ervin, a Magyar Rádió sporttudósítója

Sike Gábor, az Európa Rádió főszerkesztője

Szűcs István sportújságíró

Pásztor Attila, a Borsod Online szerkesztője

Kolodzey Tamás, az Észak-Magyarország sportszerkesztője

Molnár István, az Észak-Magyarország sportszerkesztője

Berecz Csaba, az Észak-Magyarország sportszerkesztője

A lapunk által felkért újságírók mind a hét kategóriában felállították a dobogósok rangsorát, és tízük szavazatainak összegzése után alakult ki a végeredmény.

Csütörtökön lezárult a szavazás, kiderült, hogy kik lettek az elmúlt esztendő legnépszerűbb sportolói.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA