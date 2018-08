Borika nagy szatyorral jött Miskolcra

Hatalmas szatyor adománnyal érkezett szerkesztőségünkbe a napokban Vinnai Zoltánné Borika. Rengeteg meséskönyvet hozott, de előkerültek mókás bábok és írószerek is a csomagból. Mire sikerült minden kipakolnia, elmesélte, iskolakezdési akciónkhoz szeretne csatlakozni, mert a sok szép könyvvel és tanszerekkel a kórházban tanuló gyerekek nehéz heteit, hónapjait akarja megkönnyíteni. Borika nem először jótékonykodik. Úgy fogalmaz, ahol tud, segít. Ezt kötelességének érzi. Lapunk karácsonyi „Segítünk” akciójának is lelkes támogatója. Ezenkívül támogatja a nyékládházi családsegítőt, mivel Borika a Miskolc közeli városban lakik, és tudja, hogy sok szegény családnak van szüksége adományokra. De szíven viseli a gazdátlan kutyák sorsát is. Gyakran visz száraz kenyeret és rossz ruhákat állatsegítő alapítványoknak.

Ő is szegény

Pedig Borika egyáltalán nem dúskál a javakban. Egyedül neveli értelmi sérül fiát, így kevés pénzből kell megélniük. Ha valahol hagyatékot számolnak föl, Borika elmegy, és elhozza azokat a holmikat, amelyek az örökösöknek nem kellenek, de mások még jó hasznát vehetik: ruhákat, konyhai eszközöket, egyéb használati eszközöket. A jószívű asszony minden tárgynak megtalálja a helyét, ahol a legjobb szolgálatot teheti. Elmeséli azt is, hogy a legutóbb levágatott haját is jótékony célra ajánlaná fel, parókának, a daganatos gyermekek részére. Most újra elkezdte növeszteni a haját, és ha megnő, abból is paróka készül majd a beteg gyerekeknek.

Borika elárulta nagy problémáját is. Felszólítást kapott a nyékládházi önkormányzattól, hogy bontassa le használaton kívüli házrészét. A bontás azonban 1 millió forintba kerülne. Az asszony már annak is örülne, ha valaki kedvezményes áron vállalná a feladatot.

Kis hősök

A napokban hirdette meg lapunk iskolakezdési „Segítünk” akcióját, mellyel a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Kórházi Tagiskoláját segítjük. A itt tanuló diákok valóságos kis hősök, hiszen nekik elsősorban a betegségükkel kell megküzdeniük, és csak azután jöhet minden más. Délelőtt gyógykezeléseken vesznek részt, délután pedig, amennyiben egészségi állapotuk engedi, tanítási órákon ülnek, és szinte egyénileg foglalkoznak velük a pedagógusok, hogy mindenki a saját tempójában haladhasson. A beteg gyerekek nagyon várják az iskolai foglalkozásokat, hiszen azok egy kis változatosságot hoznak a hosszú, kórházi napokba.

Hétfőn mi, az Észak-Magyarország dolgozói is elhoztuk adományainkat, melyeket beledobtunk egy nagy, piros dobozba. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy segítsék Önök is a beteg gyerekek iskolakezdését! Adományaikat szeptember 10-éig várjuk szerkesztőségünkbe: ­Miskolc, Zsolcai kapu 3.

ÉM-HE

