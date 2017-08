Bőrfestmények kiállítása Mezőkövesden

A festett, gyűrött bőrképeket készítő debreceni alkotónak ez a harmincadik kiállítása.

– Még 1995-ben kezdtem el bőrképekkel foglalkozni. Debrecenben az utcán sétálva egy kirakatban láttam meg egy bőrből készült alkotást, ez adta az ihletet. Imádtam a bőr illatát, anyagát, ez adta a szikrát, hogy hozzáfogjak valamihez, azt még nem tudtam, mihez. Egy darab bőrt kaptam, kerestem, régi bőrkabátokat szedtem szét.

Gyűrtem, ragasztottam, a saját magam kárán tanultam és fejlesztettem ki a saját technikámat. Mások nem biztos, hogy így dolgoznak, hiszen domborműveket is készítenek. Ez egy egyszerű, házi technika, ami nálam bevált. A legtöbbször marhabőrt használok, ebből is többféle vastagságút.

A nagyobb képekhez vastagabbat, a kisebbekhez 2-3 milliméter vékonyat. Attól függ, mit szeretnék ábrázolni. Szeretném még fejleszteni a képpel, festészettel összeforrt dolgot – mutatta be az általa alkalmazott technikát Bata-Molnár Éva.

Művei élénk színűek, harmonikusak – a tárlat címe is ez, a Bőr újra élni kezd –, s mint a kiállításon résztvevők megjegyezték, nagyon sokat elfogadnának közülük otthonra. Legtöbbször a természetből meríti az ihletet, fákat, virágokat, lepkéket ábrázol, de készített képet a Kilenclyukú hídról is.

– Szeretem a fákat. A fa sokat jelent számomra, a családot, egy történetet, az élet is egy fához és annak ágaihoz hasonlít, az életpályánk is itt-ott elágazik. A virágokat is nagyon szeretem. Nem tartozom csoporthoz, műhelyhez, a magam kedvére alkotok, ami tetszik – mondta a művész.

Kifejtette, ez örök hobbi marad számára, hiszen szabad­idejében foglalkozik a bőrképek készítésével, egyébként a kereskedelemben dolgozik. A művészet számára egy sziget, ahová elvonulhat, és boldog, hogy alkothat, adhat egy jó érzést az embereknek.

A képek október közepéig tekinthetők meg.

