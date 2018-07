Bolondját járatja a gazdákkal az idő

A szokásosnál több héttel korábban kezdődött meg az őszi vetésű növények aratása a rendkívüli időjárás miatt. Az átlagosnál melegebb tavasz a termésátlagokon is meglátszik, de a közepes terméseredményeket jó árak ellensúlyozzák – mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár az Aratási Koordinációs Bizottság ülése után.

Közepes termés

2018-ban közel 1,7 millió hektárról takarítanak be a gazdák őszi vetésű növényeket. Feldman Zsolt hozzátette őszi árpát 206 ezer hektáron vetettek a gazdák, ennek 70 százalékát már learatták. A termésátlagok országrészenként változóak, átlagosan 4,8 tonnásak hektáronként, ez több év átlagában közepesnek mondható. Az őszi káposztarepce vetésterülete nagyjából 335 ezer hektár, ennek negyedéről került a termény a magtárakba. A termésátlag 2,8 t/ha, ami szintén közepes. Az őszi búza aratása éppen csak megkezdődött, hiszen a 950 ezer hektáros vetésterület mindössze 2 százalékát aratták le.

Megyénkben is elindult a búza aratása is, Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke néhány napja úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a forró nyárelő miatt alacsonyabbak a kalászok és a termésátlagok tekintetében is gyengébb betakarításra számítanak a kalászosoknál. Ellentétben a kapásnövényekkel, amelyeknek nagyon jót tett a korai nyár, majd az utóbbi hetekben érkezett csapadék, így a kukorica tekintetében rekordtermést várnak – ha csak az időjárás nem szól ismét közbe.

Az elmúlt napokban az eső miatt megállt az aratás. A hétvégén több helyen újra elindultak megyénkben a kombájnok, és a gazdák bíznak a jó időben a héten, ami sokat segítene a betakarításon.

HI

