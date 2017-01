Boldog ügyfelekkel épülhet sikeres cég

A Vodafone Magyarország új vezetőjeként mit szeretne elsősorban elérni?



ALEXANDRE FROMENT-CURTIL: A Vodafone víziója nagyon egyszerű: boldoggá tenni az ügyfeleinket. És ez az én célom is. Minél több elégedett ügyfelet szeretnék látni, hiszen az elégedett ügyfél hűséges, és egyben a legjobb „ügynökünk” is, ajánlva minket az ismerőseinek. Ehhez a minőségi ügyfélkapcsolatok mellett technológiai fejlesztés és gyors innováció is kell. Bízom abban, hogy vezetésem ideje alatt elindíthatjuk az 5G hálózatot is. A fogyasztási szokások, ügyfeleink igényei amúgy is nagyon gyorsan változnak. Most például a hangalapú kommunikációról az adatforgalomra tevődik át a hangsúly a mobilhasználatban. Magyarországon ez a folyamat még az elején tart. De biztos vagyok benne, hogy ez az irány határozza meg a következő fél évtizedet és megváltoztatja majd a mi munkánkat, lehetőségeinket, a teljes mobilvilágot itthon is. Mindennek a kiaknázása is kiemelt célom. De nekem és cégemnek az is fontos, hogy a Vodafone Digitális Iskola programjával segítsünk a hátrányos helyzetű gyerekek képzésében a megyében és másutt az országban is.

A cég az Ön vezetésével robbantott a hazai piacon a Red csomagokkal. Lehet az elkövetkezendő években is ekkorákat lépni előre?



ALEXANDRE FROMENT-CURTIL: A mobilpiac olyan gyorsan fejlődik, hogy állandó a nyomás a fejlesztésre. Mi sem példázza ezt jobban, hogy az említett Red mellett ugyanekkora jelentőségű lépés volt a roaming-költségek eltörlése, vagy a Tuti csomag bevezetése, amely átformálta a feltöltőkártyás piacot, forradalmi módon. De még van számos ötletünk… Dolgozunk például azon, hogy az „adatforgalom drága” berögződést megtörjük. Pedig valójában nem az, csak ezt valós időben láthatóvá, kontrollálhatóvá kell tenni az ügyfelek számára, egyszerű, könnyen kezelhető módon.

A vállalat ügyfelei – egy 2015-ös kutatás adatai alapján – a legelégedettebb ügyfelek közé tartoznak az előfizetéses, és ezen belül a korlátlan csomagokat használók között is. Ön szerint minek köszönhető ez?



ALEXANDRE FROMENT-CURTIL: Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ügyfeleink kényelmét és minőségigényét kiszolgáljuk. Részint innovatív megoldásokat alkalmazunk ezen a területen is, másrészt magát az egész adminisztrációt vevőközpontúvá, gyorssá és egyszerűvé tettük. Mindez persze nem sokat érne ha a háttér, a legfontosabb műszaki bázis, a hálózatunk nem fejlődne, azaz nem javulna a lefedettség. Borsodban és Heves megyében épp napjainkban fejlesztünk erőteljesen, mert ezen a területen a domborzati viszonyok miatt nagyobb kihívás a megfelelő minőségű lefedettséget biztosítani.

A Vodafone Magyarországon mindig egy izgalmas, fiatalos stílust képviselt a marketing- és reklámaktivitásokban. Ez jellemző az egész cégre, vagy csak Magyarországon pozicionálták így magukat?



ALEXANDRE FROMENT-CURTIL: Hiszünk abban az egész világon, hogy mi vagyunk a kihívók a piaci versenyben, nem pedig a követők. Egy ismert mondással úgyis jellemezhetem, hogy nem követjük a divatot, hanem csináljuk. Mindez egy friss, dinamikus stílust is jelent, különbözőséget – így dobog a vállalat szíve. Hallgassák meg: nálunk még a call centerben megszólalók is másként beszélnek. De természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy különféle fogyasztói csoportokat kell elérnünk, ezért a reklámokban, a kommunikációban sokféle arca van a Vodafone-nak, a családias, érzelmekre ható, barátságos „sztorimesélőstől” a profizmust, rugalmasságot, gyorsaságot hangsúlyozó üzleti vonásokig.

Számos jele van annak, hogy Miskolcot a Vodafone kiemelten kezeli. De mit tudhatunk arról, hogyan fejlődik az itteni részlegük? Sikeresnek tartja a működésüket?



ALEXANDRE FROMENT-CURTIL: Mi sokszor lépünk ki a fővárosok keretei közül szerte a világon, Indiában, Hollandiában, Dél-Afrikában vagy Írországban. Miskolcra jönnünk nagyon jó döntésnek bizonyult, ezt igazolják az ügyfélszolgálati egységünk kitűnő eredményei. A már említett vevőelégedettségi eredményünk is jórészt a miskolci egységünknek köszönhető, hiszen itt működik a komplex ügyfélszolgálat. Ma már hétszáz kollégánk szolgálja az ügyfeleket ebben a csapatban, s ahogy nő az ügyfeleink tábora, ezt az itteni fejlesztésnek is követnie kell majd. Egy nagyon stabil, lojális, jól képzett csapat dolgozik itt, akiknek egy ekkora szervezetben már jelentős karrierutakat tudunk biztosítani. Miskolcon itthon vagyunk, és büszkék vagyunk arra is, hogy más befektetők is megjelentek a nyomunkban – szeretnénk, ha a Vodafone jelenléte még tovább erősítené a város látható és tapasztalható fejlődését.

Majdnem öt éve él már Magyarországon. Mennyit tudott belőle felfedezni?



ALEXANDRE FROMENT-CURTIL: A munkám Budapest mellett Miskolchoz is köt, nagyjából kéthavonta el is utazom ide. Már láttam a Diósgyőri várat, ott voltam a Kemény Dénes Uszoda avatásán, és igyekszem a környéket is megismerni. Franciaországban egy hasonlóan ipari jellegű városban éltem, nem ismeretlen nekem ez a stílus. Budapesten élvezem az izgalmas kulturális és gasztronómiai életet, ennek a gyors változásait, az új helyeket. Emellett pedig márkaüzleteinket is rendszeresen látogatom, így eljutok az ország legkülönbözőbb pontjaira.

Hobbi, szabadidő?



ALEXANDRE FROMENT-CURTIL: Közhelyes lenne azt mondanom, hogy a mobilkommunikáció itt is jelen van, de mégis ez a tény. Családos ember vagyok, és a családommal együtt alkotunk egy csapatot az egyik mobilon futó népszerű csapatjátékban, a Clash of Clans-ban – ez egyszerre szórakozás és egyfajta állandó kapcsolat köztünk. Francia ember révén szeretem a borokat és el kell ismernem, míg régebben a Sauternes édes borokat tartottam verhetetlennek, ma a tokajit favorizálom. El is látogattam a borvidékre, nagy élmény volt. A legszenvedélyesebb hobbim azonban a képregények gyűjtése. Különösen TinTin kalandjait vadászom – s lám, ez a világ messzire visz a digitális kortól és kommunikációtól, talán ezért is kapcsol ki nagyszerű pihenésként.

