Boldog gyermekkoron dolgoznak az Andor utcában

Miskolcon, az Andor utcában nyitották meg tegnap a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Boldog Gyermekkor Nevelőszülői Hálózatának székházát. Az ünnepségen részt vett és igét hirdetett Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház vezetője.

Sokszor a szülők nem együttműködőek.” Katona Tímea

Még a rendezvény előtt sikerült beszélnünk Katona Tímea nevelőszülői tanácsadóval, gyógypedagógussal, aki lapunknak elmondta: eddig debreceni központtal működött a nevelőszülői hálózatuk, de most nagy örömükre sikerült megyénkben is létrehozni egy telephelyet. A székháznak több fontos funkciója is lesz.

Itt folyik majd a nevelőszülők képzése, de kapcsolattartó helyként is működik az intézmény. A vér szerinti szülőknek ugyanis kapcsolattartási jogosultságuk van a gyermekeikkel, a székházban pedig nyugodt körülmények között beszélgethetnek, akár játszhatnak is együtt. Az épület irodaházként is funkcionál majd, valamint a pszichológusok is itt tudnak foglalkozni a nagyon rossz körülmények közül érkező gyerekekkel.

Folyik a képzés

A szakember jelezte: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelenleg 32 nevelőszülői családjuk van, és két új csoport, összesen 27 leendő nevelőszülő képzése folyik, akik szeptember közepén kapják meg a tanúsítványukat. A házaspárok vagy élettársak mindkét tagja elvégzi a tanfolyamot, hogy tudják egymást helyettesíteni. És amióta elindult a képzés, már újabb 13 házaspár vagy egyedülálló jelentkezett, hogy szeretnének ők is nevelőszülők lenni.

– Sajnos szükség van ránk, mert egyre több gyermeket emelnek ki a családjukból. Jelen pillanatban 45 kiskorú van a megyében nevelőszülőknél, az egyhetes pici babától, akit a múlt héten hoztunk ki a kórházból, a 16 éves édesanyáig, akinek már van egy másfél éves kisfia. A nevelt gyerekek között vannak fogyatékosok, valamint súlyos magatartási problémával küzdők is. Mindannyiuknak megpróbálunk segíteni. Nagy ritkaságnak számít egyébként, hogy egy olyan kiskorú lány is nevelőszülőkkel élhet, akinek már gyermeke van. Természetesen a kicsivel együtt talált gondoskodó nevelőszülőkre – sorolta Katona Tímea.

Elhanyagolt gyerekek

Kérdeztük tőle, mi az oka annak, hogy egyre több gyermeket emelnek ki a családokból. Kifejtette: ennek elsősorban a munkanélküliség az oka. Ilyenkor a szülők gyakran az alkoholhoz nyúlnak, aminek egyenes következménye, hogy elkezd romlani a család életminősége. Elhanyagolják a gyermekeket, és a gyermekvédelmi jelzőrendszertől jönnek a jelzések, hogy a gyerek koszos, tetves, éhes. Van, amikor az alapellátó rendszer időben be tud avatkozni, és sikerül segítséget nyújtania a családnak, de van, amikor ez nem sikerül. Sokszor az is probléma, hogy a szülők nem együttműködőek – vázolta a szakember.

