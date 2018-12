Boldog gyerekek árasztották el a várost: ismét Mikulás ünnepséget tartott a Vodafone és a Miskolci Nemzeti Színház

Miskolc a Vodafone második otthonaként ismert, itt van ugyanis a szolgáltató Regionális Ügyfélszolgálati Központja, amelynek 600 munkatársa minden évben lelkesen veti bele magát a már hagyománnyá érő, Miskolci Nemzeti Színházzal közös Mikulás ünnepély előkészületeibe. A Vodafone társadalmi szerepvállalása azonban ennél jóval bővebb több tevékenységet foglal magába itt, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is. Az elkötelezett önkéntes csapat rendszeres munkája mellett a Vodafone Magyarország Alapítvány Digitális Iskola Programjával is igyekszik segíteni a régió fejlődését: a Bükkaranyosi Általános Iskola és a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola diákjai is részt vesznek a programban, melynek célja azon fiatalok digitális tudásának fejlesztése, akik önerőből nehezen jutnak hozzá digitális eszközökhöz. A civil életben való jártasság mellett a kulturális életet, a fiatal művészek képzését is fontosnak tartja a Vodafone. Ezért idén is megújították a Miskolci Nemzeti Színházzal 2014-ben kötött támogatói szerződést, melynek keretein belül a szolgáltató 5 millió forinttal támogatta a színházat, és átadták a Vodafone Művész Ösztöndíjakat is hat tehetséges fiatal művésznek. A jövő generációjának támogatása rendkívül fontos a Vodafone-nak – a Mikulás idei miskolci látogatásával is nekik szerzett örömet.

A korábbi évekhez hasonlóan, most is a boldog gyerekzsivaj töltötte be a Miskolci Nemzeti Színház falait december 6-án, a Vodafone-nal közösen megszervezett Mikulás ünnepségen. Az idei zenés-táncos előadást Seres Ildikó rendezte, a közönség soraiban pedig a Miskolci Gyermekváros lakói, a Berentei Tündérkert Óvoda Alacskai Kastélykerti Tagóvodájának ovisai, az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény és a Vodafone Digitális Iskola Programban résztvevő Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola tanulói mellett Miskolc város nagycsaládjainak gyermekei foglaltak helyet. Az előadást követően a Mikulás ajándékozta meg a kicsiket, akik felejthetetlen élményekkel térhettek haza.

Felelős vállalatként a Vodafone Magyarország társadalmi felelősségvállalási tevékenysége igen széleskörű és lokálisan is sok területre kiterjed. Mivel Miskolc a vállalat második otthonának számít, ez a régió mindig is kiemelt szerepet töltött be ebben. A regionális Ügyfélszolgálati Központ minden lehetséges eszközzel, nagy erőbedobással segíti a város gazdasági és kulturális fejlődését; a Mikulás ünnepség sem valósulhatott volna meg az önkéntes dolgozók és a Miskolci Nemzeti Színház művészei nélkül.

A Miskolci Nemzeti Színházról

A Miskolci Nemzeti Színház a város polgárainak áldozatkészsége és néhány főúr adománya révén 1823. augusztus 24-én nyitotta meg kapuit, mint Magyarország első magyar nyelvű kőszínháza. A miskolci teátrum több mint 192 éve folyamatosan működik. A legnagyobb vidéki színházként öt játszóhelyen várja a nézőket: Nagyszínház, Kamaraszínház, Játékszín, Csarnok, mint kísérleti tér és a Nyári Színház. Klasszikus dráma, opera, vígjáték, operett, mind-mind megtalálhatók a repertoáron. Olyan művek, amelyek – bármely műfajban – komoly és fontos gondolatokat sugallnak, s a maguk eszközeivel kiteljesítik ezeket a gondolatokat. A Miskolci Balett révén pedig a klasszikus balett, a kortárs táncművészeti előadások és a gyermekeknek szóló táncbeavató is hangsúlyos szerepet kap minden évad összeállításában. A Miskolci Nemzeti Színház kiemelt célja a fiatal tehetségek pályájának segítése.

