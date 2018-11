Bokrétaavatón ad hálát a Lévay Miskolcon

A napokban elérte végleges magasságát a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon új sportkomplexuma. A mérföldkőről november 28-án bokrétaavatóval emlékezik meg az intézmény. Az eseményen tiszteletét teszi Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is.

Az építkezésen a régi csarnok bontását és a több hónapos támfalépítést követően gyorsultak fel az események. Az épület szintjei júniustól gyors egymásutánban „nőttek ki” a földből: előbb az uszodagépészetnek helyet adó alagsor, majd a földszinti uszodatér, mostanra pedig az emeleten helyet foglaló tornacsarnok szerkezete is elkészült. Sőt, nemcsak a szerkezete, hiszen a belső falak többsége is a helyén van már.

– Látható, hol lesznek az öltözők, raktárak, orvosi vagy tanári szobák, és az uszodatér is teljes valójában körvonalazódik. Megmondom őszintén, rám eddig ez utóbbi gyakorolta a legnagyobb hatást. Mikor megláttam, nagyon boldog voltam, hogy a szabványméretű, 25 méteres medence nem egy szűk helyre lett bezsúfolva, hanem egy nagyon impozáns, tágas térben foglal helyet.

A tervek szerint

Az igazgató elárulta azt is, mivel az építkezés a tervezett ütem szerint halad, így várhatóan nem lesz akadálya a jövő nyári műszaki átadásnak. Ezután jön a próbaüzem, de a 2019–2020-as tanévtől már a diákok és a közönség is használhatja a létesítményt. Az uszodát és tornatermet is magában foglaló komplexum uniós és állami pénzből, közel két és félmilliárd forintos forrásból valósul meg.

Mára a Lévay egyike a város legkorszerűbb oktatási intézményeinek, azonban a mai állapotok eléréséhez több mint két évtizedes megfeszített munkán át vezetett az út. A miskolci református gimnáziumban negyvenöt év kényszerű szünetet követően 1993-ban folytatódott az oktatás. Az 1898-ban átadott Szinva-parti iskolaépületet 1996-ban kapták vissza.

Újraindulás után építkezés

Az akkor közel százéves komplexumot Ábrám Tibor emlékei szerint borzasztóan lepusztult állapotban kapták vissza, viszont kilenc év alatt teljesen felújították azt. Bővítették is: 1998-ban a gimnázium mellett található Bársony-házban, valamint Rákóczi utcai szomszédjában kollégiumot, később a gimnázium tetőterében tantermeket, míg egy másik épület tetején emeletráépítéssel informatikai tantermeket alakítottak ki.

– Ezt a csomagot 2005-ben egy hálaadó istentiszteleten adtuk át – mondta az iskolát az újrakezdés óta vezető Ábrám Tibor, de az élet azóta sem áll meg: az elmúlt években természettudományos laborokkal, lifttel és napelemparkkal bővült a gimnáziumépület, és a kollégium energetikai felújítása is megtörtént.

A várost is szolgálják

A most zajló beruházás összegét és volumenét tekintve is fontos mérföldkő, hiszen ennek köszönhetően egy különleges, többfunkciós épületegyüttes alakul ki Miskolc belvárosában.

– A komplexum elsődlegesen nyilván a gimnázium mindenkori növendékeit szolgálja ki, de ahogyan azt korábban is leszögeztük, az uszoda bizonyos időszakokban (így kora reggel és késő este, esetleg hétvégi és nyári időszakokban) a városlakók előtt is nyitva lesz, és a szabad kapacitás erejéig a tornacsarnokot is igénybe lehet majd venni. Ez a fajta szolgálószemlélet az egész gimnázium sajátja, hiszen a református gimnázium volt Miskolc első középfokú oktatási intézménye, így kötelesek vagyunk szolgálni azt a várost, mely annak idején létre­hozott bennünket és fenntartott hosszú évszázadokon keresztül – szögezte le Ábrám Tibor.

Tajthy Ákos

akos.tajthy@eszak.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA