Bohócdoktorok, akiknek gyógyszere a rendszeresen adagolt nevetés

Ti vagytok a fény a GYEK-ben, így dicsérte a két bohócdoktort az egyik ápoló. Ennél nagyobb dicséretet nem is kaphatott volna Dr. Cukor (Ramocsa Emese) és Dr. Tik Tak (Osváth Tibor), akik már évek óta „vizitelnek” a kis betegeknél, és leginkább boldogsággal gyógyítanak.

Két évvel ezelőtt elkísértük őket egy rendelésre, akkor olyan különös diagnózisokat állítottak fel, mint a lábcsavarodás, hajzsibbadás. Persze a gyógymód sem váratott sokat magára, egy kis érzéstelenítés játékkalapáccsal, egy kis hókuszpókusz, fül mögül előkerült egy piros bohócorr, és a kis betegek azonnal gyógyultak voltak, de legalábbis boldogok. Dr. Cukor és Dr. Tik Tak azóta is praktizálnak, hetente két napot Miskolcon, egy napot pedig Nyíregyházán vizitelnek. Mivel a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány az idén lett 20 éves, így a bohócdoktori munka kapcsán a legilletékesebbeket kérdeztük.



„A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány célja, hogy minél több kórházban fekvő gyerek és otthonában élő idős ember fájdalmát, szorongását és szomorúságát enyhítsük” – kezdte mesélni Dr. Tik Tak. – „Ehhez pedig a gyógyszerünk a rendszeresen adagolt nevetés. Így segítjük őket, hogy egészségüket és jó kedélyüket mielőbb visszanyerjék. Minden alkalommal ketten érkezünk, átöltözünk és felkészülünk a közös munkára. Látogatásunk előtt az ápolóktól tájékozódunk a betegekről, de már a kórházi folyosón is gondoskodunk a mosolyról és a vidámságról” – fogalmazott. Dr. Cukor pedig annyit tett hozzá: „A feladatunk nevetéssel és humorral gyógyítani a gyerekeket és olykor a szülőket is”.

Új tagokat toboroztak

De hogyan lett Dr. Cukor és Dr. Tik Tak? – kérdeztük. „2004. márciusa óta vagyok a Piros Orr Bohócdoktorok csapatának tagja” – válaszolta Dr. Tik Tak.

– „Abban az évben az alapítvány új tagokat toborzott, ugyanis úgy döntöttek, hogy a miskolci Gyermekegészségügyi Központban (GYEK) is elindítják a rendszeres bohócviziteket. Az alapítvány tagjai zömében valamilyen művészeti ágazatban dolgoznak, így Miskolcon is adott volt, a Miskolci Nemzeti Színházban kerestek új csapattagokat. Engem egyik kollégám keresett meg, ő már akkor jelentkezett az alapítványhoz. Azt gondoltam, ez egy szép feladat, sokat tudok segíteni a beteg gyerekeknek… De külön köszönet Béres Attilának, a színház igazgatójának, és a Miskolci Nemzeti Színház Művészeti tanácsának, hogy Bohócdoktori munkámat maximálisan támogatják”.



– Én kilenc éve vagyok bohócdoktor – mondta Dr. Cukor. – Húsz évig voltam színésznő a színházban, Osival (Osváth Tibor) kollégák voltunk, de ő már korábban kezdte a bohócviziteket. Amikor üresedés lett, szólt, hogy lenne-e kedvem megpróbálni.

És volt kedve, így azóta is együtt dolgoznak. „Amit a legjobban szeretek ebben a munkában az egyértelműen a vidámság és az, hogy nem csak a gyerekeket, de a nővéreket, az orvosokat és a teljes kórházi személyzetet jókedvre tudjuk deríteni. De ami a legnehezebb: vidámnak és mosolygósnak maradni akkor is, ha súlyos beteg gyerekhez megyünk” – tudtuk meg Dr. Tik Taktól.

„Szeretem ezt a hivatást”

Dr. Cukor szerint is, a legembertpróbálóbb ebben a munkában találkozni a szenvedéssel és a tehetetlenséggel.



„De azért szeretem ezt a hivatást, mert sok dologban tudunk segíteni a gyerekeknek, el tudjuk repíteni őket egy varázslatba, örömöt és boldogságot adhatunk nekik, mert a nevetés gyógyít, ez az alapítványunk szlogenje is” – fogalmazott Dr. Cukor.

Dr. Tik Tak a Facebookon is ismerősöm, így a színházi munkái mellett azt is látom, ha egy kis betegnek nem sikerül a gyógyulás… Hogy lehet ezt feldolgozni? „Sajnos sok esetben veszítünk el betegeket, ez nehéz, de talpra kell állnunk és tovább kell mennünk. A következő kórterembe már nem érezhetik rajtunk a szomorúságot és a bánatot. Az ilyen esetek után a kórház pszichológusával beszélgetünk, ő segít feldolgozni ezeket a helyzeteket” – mesélte Dr. Tik Tak.

– Havi rendszerességgel vannak pszichoworkshopjaink, ezek is segítenek feldolgozni a nehéz helyzeteket – ezt már Dr. Cukortól tudtuk meg. – A mi feladatunk a kórterem ajtaján kívül megszűnik. A legnehezebb esetről nem szeretnék beszélni, de a legemlékezetesebb az volt, amikor egy kisfiú egy papír zsebkendőből hajtogatott szegfűvel a kezében letérdelt, és azt mondta, Cukor, igazi leánykérést akartál…

„Számomra az egyik legemlékezetesebb eset az volt, amikor egy leukémiás kisfiú a steril boxba is magával vitte a közös fotónkat, nagyon megható volt, amikor az üvegfalon keresztül megláttam az ágya mellet… A legszomorúbb az mindig egy kis betegünk elvesztése” – árulta el Dr. Tik Tak.

A szeretet ad erőt

„A mi munkánk a kórház falai között zajlik, és ahogy kilépünk az ajtón, ott véget is ér – folytatta. – De sok betegünk családtagjaival kapcsolatban állunk a közösségi oldalon. Minden gyerekhez úgy megyünk be a kórterembe, mintha egy kisebb műtét utáni lábadozás, vagy pár napos egyéb benntartózkodás miatt lenne bent, és soha nem úgy, hogy arra gondolunk, mi a valódi állapota, milyen betegsége van. Ezek a szituációk sokszor nagyon nehezek, de mivel feladatunk a vidámság megteremtése, mindig újra és újra erőt kell merítenünk, és ez a gyógyulás reménye: ami segít nekünk abban, hogy mindenkihez vidáman menjünk be, és vidámságot hagyva jöjjünk ki”.



Abban azonban megegyeztek, a szeretet ad erőt számukra, hogy a nevetéssel gyógyítsanak. „A bohócvizitek rengeteg pozitív élménnyel gazdagítottak az évek során, empatikusabbá váltam, sok mindent másképp látok, sok mindent átértékeltem és még nyitottabb lettem az emberek felé” – sorolta Dr. Tik Tak.

„Másképp látom az életet”

Dr. Cukor pedig azzal kezdte: „Sosem voltam anyagias, de amióta bohócdoktor vagyok, másképp látom az életet. Nem számít semmi más csak a szeretet és az egészség. Soha nem szabad elégedetlennek lenni, legyünk boldogok azzal, amink van. Élvezzük a pillanatot, mert nem tudhatjuk, mit hoz a holnap. Közhely ugyan, de igaz, tanúsíthatom”.



Kíváncsi voltam arra is, ha lehetne egy-egy kívánsága a két bohócdoktornak, mi lenne az. „Azt kívánnám, hogy soha ne találkozzunk új beteggel a hematológiai osztályon, és a többi osztályon fekvő kis beteg a velünk történt találkozás után mihamarabb gyógyultan mehessen haza” – fogalmazta meg vágyát Dr. Tik Tak. Dr. Cukor csak annyit tett hozzá: „Egészséget, bölcsességet és szeretetet kívánok mindenkinek”.

N. Szántó Rita

