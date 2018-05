Bodrogolaszi: Nem kell már majd zötyögni

Bodrogolasziban azt vallják, a külcsín és a belbecs kéz a kézben jár, hiszen egy településen akkor érzik igazán jól magukat a polgárok, ha az összkép kellemes nem csupán az ott élőknek, hanem az arra járóknak is.

Megújulhat az út

A Sárospatak melletti Bodrog-parti településen a külalakkal alapvetően nincs gond, csupán két szépséghibája van a falunak: a vasútállomás és a Patakra vezető 3801-es út. Különösen az utóbbi nagy szívfájdalma az olasziaknak. Amikor pár évvel ezelőtt Bodrogkisfaludtól Sárospatak felé megtörtént az alsóbbrendű út felújítása, az Vámosújfalu határánál véget ért. Onnantól Sárospatakig egymást érik a kátyúk az elrongyolódott aszfalton. Pedig ez az út egykor a Tokajt Lengyelországgal összekötő borszállítási útvonal egy része volt. Most Sárospatakkal kötné össze az olasziakat, akiknek két lehetőségük van: vagy a hosszabb utat választják a 37-es főúton a városig, vagy a zötyögős rövidet.

– Ez sem tart már sokáig – mondja Kovács József, Bodrogolaszi polgármestere. – A közútkezelőtől kapott információim szerint amint végeznek a Tolcsvát Erdőhorvátival összekötő út felújításával, akkor hozzánk jönnek. A 3801-es út felújítása Sárospatak határában egy rövid szakaszon tavaly már elkészült, most a településünk határáig folyik majd a munka.

Figyelik az állomást

A vasútállomás is érzékeny pontja a településnek.

– Aki csak átutazóban, vonaton érkezik Olasziba, az azt látja, van egy gyönyörűen felújított peronunk és az azt körülvevő parkunk és egy omladozó állomásépületünk – mondja Kovács József. – A vasúthálózat villamosítása mellett most van esélyünk arra is, hogy az épületet felújítsuk. Jóval több ez az esélynél, hiszen nem csupán megújul majd az épület, de visszakapja eredeti funkcióját is, azaz ismét jegypénztárként és váróként működhet majd. Elnyert pályázati pénzünk van egy kamerarendszer kiépítésére is, így nem csupán felújítani tudjuk az épületet, de őrizni is.

Gépesítenek

Egyre több hegyaljai településen gond a közmunkaprogram végrehajtása, már amennyiben ezt gondnak lehet nevezni.

– Több mint nyolcvan közfoglalkoztatottal kezdtük évekkel ezelőtt a közmunkaprogramot – mondja a bodrogolaszi polgármester. – Most alig vagyunk harmincan. Ez egyrészt jó, mert mindig azt vallottam, a közmunka nem megoldás, hanem lehetőség. Az a jó, ha minél többen tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Már a kezdetekkor úgy gondolkodtunk, hogy az évek múltával egyre csökkenni fog a közmunkára behívhatók száma, ezért a pályázatok megírásánál kiemelt szempont volt az eszközbeszerzés. Igyekeztünk a legtöbb munkafolyamatot gépesíteni, ami mára már jelentős segítség a számunkra.

100 millió felett

Olasziban az önkormányzat folyamatosan dolgozik a falu fejlesztésén.

– 2006-ban, amikor elkezdtem ezt a munkát, azt mondtam, mindent el fogok követni azért, hogy fejlődjön a település – mondja Kovács József. – Kis lépésekkel ugyan, de folyamatosan haladunk előre és ez most sincs másképp. Nemrégiben fejeztük be a Falumúzeum kiszolgáló épületét 28 millió forintból, amelyet hamarosan ünnepélyes keretek között át is adunk. 60 millió forintot nyertünk a volt tsz-iroda energetikai korszerűsítésére. A felújítás során az épületben szálláshelyeket is kialakítunk. Nyáron közel 30 millió forintból elkezdődik majd a közös önkormányzati hivatal épületének a felújítása is.

ÉM-BG

