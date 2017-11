Bódog Tamás: „Külön csalódás számomra ez a viselkedés”

Öt sárga lap miatt eltiltását töltötte, ezért nem léphetett pályára Busai Attila a hétvégi Diósgyőr- Balmazújváros mérkőzésen. A diósgyőri játékos nem kísérte el csapatát a találkozóra, azt állította, hogy tévén nézte a Ferencváros – Debrecen összecsapást. Bódog Tamás vezetőedző emiatt 500 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta a középpályást. Később egy fotó alapján kiderült, hogy Busai Attila a Groupama Arénában tekintette meg volt csapata mérkőzését. Bódog Tamás emiatt megduplázta a játékos büntetését. A fenti hír villámgyorsan bejárta a médiát. A DVTK vezetőedzőjét kérdezte a klub hivatalos honlapja az esetről.

– Mire számíthat ilyenkor egy játékos? Elvonatkoztat az edző egy ilyen eset után, vagy meginog a bizalom?

Bódog Tamás: Egy rutinos, a csapatot képviselő, a csapattanácsban aktív szerepet vállaló labdarúgóról beszélünk, akinek adtam a véleményére, így külön csalódás számomra ez a viselkedés. Busai Attila azonban megértette, miért kapott büntetést, és hiszem, hogy tanult belőle. Ugyanakkor kérem, fogadja el mindenki, hogy nem tartozhat a csapat életének minden egyes momentuma a nyilvánosságra. Mi egy közösség vagyunk, és vannak dolgok, amelyeket egymás között kell tisztáznunk.

– Korábban számos példa volt arra, hogy a diósgyőri közönség “megtalált” egy-egy játékost. Ez nem csak egyéni ügy, hanem a csapaté is, hiszen hatással lehet az eredményre…

Bódog Tamás: Valóban így van, ezért is fájdalmas, ami történt. Attila nagyon fontos játékos, aki a teljesítményével már korábban kivívta azt a vezérszerepet, amire a csapatnak és személy szerint nekem is nagy szükségem van. Bízom benne, hogy hamar túllépünk az ügyön, és Attila a jövőben is ugyanúgy mindent megtesz a DVTK sikereiért, ahogyan az elmúlt hónapokban tette.

– Megbocsátottál neki?

Bódog Tamás: Ez nem a megbocsátásról szól, különféle fegyelmezetlenségek minden csapatnál adódnak itthon és külföldön egyaránt. Mindenhol szankcionálnak az edzők, a játékosok pedig többnyire elfogadják a döntést, és nem azért, mert muszáj, hanem azért mert jogosnak tartják a büntetést. A mostani eset egy a sok közül. A diósgyőri szurkolókat arra kérem, hogy a játékosokat elsősorban a pályán mutatott teljesítményük alapján ítéljék meg, minden más csak ez után következik. Biztos vagyok benne, hogy Attila is ugyanígy gondolja.

Forrás: dvtk.eu

