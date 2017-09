Bódog Tamás: „Gratulálok a Ferencvárosnak”

Thomas Doll (Ferencvárosi TC): – Kemény munka eredménye a mai győzelem, amely egy egységes csapat érdeme. Azt is egyértelműen ki kell jelentenünk, nem játszottunk jobban, mint a DVTK. Az első félidőben nem voltam elégedett a labdarúgók teljesítményével, ennyire önkritikusnak kel lenni. Nem voltunk kellően nyugodtak, hektikusan játszottunk. Kellene 2-3 ember, aki ezekben a szakaszokban lenyugtatja a labdát, nem kell mindig fejjel áttörni a falat, körbe kell nézni, és megjátszani azt. Amikor nem ment a játék, akkor is megküzdöttünk minden labdátért, sok kilométert futtottak a játékosok. És persze szükségünk van egy olyan emberre, mint Varga Roland. A mérkőzés bizonyos szakaszában pengeélen táncolt a mérkőzés, akkor nagyobb nyomást tudtunk helyezni a DVTK-ra, és a gól megváltoztatta a mérkőzés menetét. Azt is ki kell emelni, a DVTK-nak volt néhány lehetősége, amikor Dibusz nagyszerűen védett. Sokszor elég passzívan védekeztünk, és a DVTK ezt megérezte, a jó játékosaik megoldották az egy az egy elleni szituációkat. A folytatásban vezettünk néhány kontrát, a második gól előtt is szépen kijátszottuk a helyzetet, egy harmadikkal el is dönthettük volna a találkozót korábban. Jó úton haladunk.

Bódog Tamás (Diósgyőri VTK): – Gratulálok a Ferencvárosnak!

– ÉM –

