Bódog Tamás: “Bosszantó, mert visszajöttünk 2-2-re, de mégse tudtuk megtartani az eredményt”

Bódog Tamás (Diósgyőri VTK): – Gratulálok a Videotonnak! Sajnos megint kikaptunk, igaz véleményem szerint az első félidő rendben volt, a Videoton kapura sem lőtt. A második félidőben látszott, hogy ellenfelünknek jó játékosai vannak, az általunk elkövetett hibákat kihasználták. Gyorsak voltak, mögénk kerültek, öt méterről nem lehet védekezni, messziről nem lehet embert fogni. Ha hagyod az embered, hogy megforduljon, és beadja melletted, akkor előjön a kérdőjel, hogy mit gyakorolunk. Létszámban ezúttal is megvoltunk, azonban lemaradtunk, késve értünk oda a bepasszolt labdákra. Ezeken lehet és kell javítani, hogy eredményesebbek legyünk. Bosszantó, mert visszajöttünk 2-2-re, de mégse tudtuk megtartani az eredményt.

Marko Nikolic (Videoton FC): – Jó mérkőzést játszott a két csapat, és öt gól is esett. A DVTK-ról bebizonyosodott, hogy, harcos csapat. Mi jól kezdtük a mérkőzést, de a Diósgyőr ritmusát vettük át, a küzdős játékba, hosszú labdákba mentünk bele, és ez a hazaiaknak kedvezett. Ellenfelünk egy remek góllal vezetést szerzett, csakúgy, mint az előző fordulóbeli riválisunk. Kicsit fejetlenül próbáltunk előre menni, és ez nem is vezetett eredményre, ahogy a hosszú labdák sem. Aztán három taktikai változtatást is végrehajtottunk a szünetben, és a második játékrészben el is kezdtünk játszani, két gólt szeretünk is. Aztán egy hihetetlen góllal egyenlített a DVTK, amely előtt Fiola elkövetett egy apró hibát. A végén pedig mégis sikerült megszerezni a győztes gólt, amivel az első helyen maradtunk a tabellán a bajnoki szünetre.

