Bőcs büszkesége egy gyönyörű rózsa

Igaz, nem szeptemberben élik fénykorukat a rózsák, de mégis feltűnik, hogy mennyi van belőlük Bőcsön. Mindenféle színben és formában pompáznak, illatoznak, gyönyörűek lehetnek kora nyáron!

Mint kiderült, ez egyáltalán nem véletlen. Az előzmények sok-sok évre nyúlnak vissza.

Nyolcszáz rózsafajta

– Magyarország egyetlen rózsanemesítője volt Márk Gergely, aki 1923-ban született – kezdi a történetet S. Nagy László, a település polgármestere. – Több mint nyolcszáz rózsafajtát nemesített, nagy részük államilag elismert rózsafajta, többségüket történelmi személyiségekről, köztük erdélyi fejedelmekről nevezett el.

Az erdélyi származású kertészmérnök nem sok támogatást kapott az államtól. Kigyóssy Éva karolta fel, aki bőcsi származású, édesapja korábban a település jegyzője volt. Márk Gergely hálából egy általa nemesített rózsát Kigyóssy Éváról nevezett el, a virágból egy tövet 2008-ban a településen is elültettek. Az ünnepélyes alkalommal egy emléktáblát is felavattak Éva szülőházán.

– Innen a kapcsolat a virágnemesítő és Bőcs között – meséli a polgármester. Ez a kapcsolat az idő múltával egyre szorosabb lett, az utóbbi időben célunkká is vált, hogy segítsünk hazát találni a „Márk rózsáknak.”

Márk Gergely ezek után magáról, Bőcsről is elnevezett egy újabb rózsafajtát, mely dísze lett a településnek, és helyet kapott a 2012-ben átadott Márk Gergely Rózsaparknak. Később a település értéktárába is bekerült.

Az új rózsafajtát 2015 júniusában törzskönyvezte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, ekkor kapta meg az önkormányzat az okiratot, miszerint „a Bőcs ­rózsája rózsafajtát államilag elismert fajtának nyilvánítja”.

– Sajnos, épp a Bőcs rózsája lett Gergely bácsi utolsó nemesítése, a törzskönyv megérkezését már meg sem élte, néhány héttel korábban meghalt – mondja S. Nagy László.

Történelmi rózsakert

– Mindent meg szeretnénk tenni, hogy fennmaradjon Márk Gergely munkássága – mondja még a polgármester. Ezért is gondoltunk arra, hogy továbbfejlesztjük a történelmi rózsakertet. Pályáztunk rá, de sajnos nem nyertünk, ennek ellenére szeretnénk megcsinálni.

Már most is közel 30 rózsa­fajta virít a település több helyszínén. Ezt fejlesztik, bővítik tovább jövő tavaszig-őszig. Hamarosan kerékpárút épül Bőcsöt is érintve, ennek vonalát is rózsák szegélyezik majd a településen. És sok rózsa nyílik a látványparkjukban is.

– Itt, egy meghökkentő külsejű házban mutatjuk be, tanítjuk meg a település diákjainknak a megújuló energiaformákat. Az épülethez két üvegház is tartozik, amelyeket megújuló energiával fűtünk. Itt kezdjük el még a télen többek között a rózsapalánták nevelését is, ezeket ültetjük majd ki tavasszal.

Milyen a Bőcs rózsája?

Búcsúzásképpen ellátogatunk a rózsakertbe. Most, szeptemberben is több száz rózsa nyílik, a polgármester mutatja is egyik kedvencét, a Szent Erzsébet rózsát. Elhisszük, amit mond: nyáron dús fürtökben virítanak a virágok, alig látni tőlük a befutott filagóriát.

És hogy milyen virág Bőcs rózsája?

A polgármester mutatja, igaz már kevés van belőle, mert korán elvirágzik.

– Négyszirmú virágról van szó. Ősz végére lesz gyönyörű, piros bogyók jelennek meg csokrokban a virágok helyén. Csodálatos látványt nyújtanak például havas időben – tudjuk meg S. Nagy Istvántól.

– Hajdu Mariann –

