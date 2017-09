BL: jövőre majd Barcikára akarják hozni

Korábban játékosa volt a klubnak, míg most, a holtszezonban a csapatot működtető gazdasági társaság, a VRCK Volleyball Kft. egyik ügyvezetőjeként vállalt szerepet Kárpáti Zoltán.

– Tíz évvel ezelőtt egy keresztszalag-szakadás miatt abba kellett hagynom a profi sportot. Közben a tanulmányaimat befejezve, jogászként végeztem a Miskolci Egyetemen, doktori címet szereztem, majd egy telekommunikációs cégnél helyezkedtem el. Már az előző idényben is ott voltam a háttérben, majd édesapám kérésére aktív szerepet vállaltam finanszírozási és szakmai oldalról is. Örülök, hogy újra részese lehetek ennek az ökoszisztémának, mert a karrierem nem úgy végződött, ahogy azt reméltem.

Lehetőséget kapott

A költségvetésről az alábbiakat nyilatkozta a klubirányító:

– Három részre lehet bontani a költségvetésünket. Az elsőbe tartozik az önkormányzati és a szövetségi támogatás. A másodikba a szponzorpénzek, így például az én cégcsoportom mint főtámogató, de jönnek új és régi támogatók is, akikkel már megállapodtunk vagy meg fogunk állapodni. A harmadikba tartozik a tao-s pénz, ami reméljük, hogy sikeres lesz, így a felnőtt csapatot működtető kft. és a klub össz­költsége várhatóan meghaladja a 100 millió forintot. Ezúton szeretném megköszönni a kazincbarcikai városvezetésnek és Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnek, hogy nagyratörő terveinkben támogatnak minket. Mind az akadémia infrastrukturális és tárgyi feltételeinek biztosításával, mind pedig a felnőtt csapat nemzetközi nagy céljainak elérésében.

Milyen fejlődési lehetőségek vannak napjainkban a magyar és a nemzetközi röplabdában? – kérdeztük Kárpáti Zoltántól.

– A mai magyar röplabdasport tetszhalott állapotából igyekszik felkelni. Most, hogy a kormány a nyár közepén a tao-körbe helyezte a röplabdát, a sportág óriási lehetőséget kapott, amit a szövetség mellett klubunk is szeretne megragadni. Kazincbarcika hagyományosan utánpótlás-nevelő bázis. Hosszú távú célunk az észak-magyarországi röplabda-akadémia felépítése, aminek az alapjait már leraktuk. Van 50–60 gyerekünk, de ezt a számot szeretnénk megtriplázni. Ennek a kialakítását és az üzemeltetését tervezzük, az ország legkomolyabb fellegvárává nőhetünk utánpótlás-nevelés terén. Határon túli magyarokban is gondolkodunk, felvidéki és kárpátaljai gyerekekkel is szeretnénk megtölteni a bázist, így már megindítottuk a tapogatózó beszélgetéseket ezekben az iskolákban. Ugyanakkor életutat akarunk a gyerekeknek kidolgozni, hiszen csak a töredékükből lesz profi sportoló, ennek értelmében idővel szakmát is kell tanulniuk. Nagynevű szakemberekkel állunk tárgyalásban, akik ezt irányítani fogják, és bár az elején mennyiséget szeretnénk generálni, idővel a minőség lesz a cél.

A bajnoki cím

Az NB I-es együttesről, az elvárásról így nyilatkozott az ügyvezető.

– A profi csapat céljait tekintve ciklusokban gondolkodunk, most egy kétéveset kezdtünk meg. Szeretnénk lerakni a jövő csapatának az alapjait, ezért tartottuk meg a kazincbarcikai játékosainkat. Persze jöttek újak, külföldiek is, hiszen az edzések színvonalát is emelni kell. A legfontosabb cél idén a bajnoki cím megszerzése, majd másodlagos a Magyar Kupa-győzelem és a MEVZA Kupa négyes döntőjébe jutás. A hazai pontvadászat a Bajnokok Ligája miatt fontos, amit mindenki ismer, mi pedig jövőre Kazincbarcikára akarjuk hozni a BL-t, amit férfi labdasportban a megyében korábban még egyetlen csapatnak sem sikerült. Egy nagyon erős mezőnyben, 2006-ban bronzérmet szereztünk a MEVZA-sorozatban, valamint játszottunk a görög Panatinaikosz ellen, vendégül láttuk a portugál Benficát. Továbbjutottunk az előző évi kupagyőztes Appeldoorn­nal szemben, ahol néhány holland olimpiai bajnok is játszott, szóval nagyszerű, nemzetközi szinten jegyzett eredményt értünk el. Minimum ezt a szintet szeretnénk elhozni újra szülővárosomba. Elsősorban a saját utánpótlásunkra építve akarunk alapozni, amire Szabó Dávid jó példa. 27 éves kora ellenére komoly eredményeket ért el, nemzetközi szinten jegyzett és elismert játékos. Rájuk, a helyiekre akarjuk építeni a csapatot, folyamatosan ott akarunk lenni a MEVZA dobogóján, és a BL-csoportkör is cél.

Nincs finomkodás

A néhány héttel ezelőtti hivatalos sajtótájékoztatón Kárpáti Zoltán egyértelműen és határozottan fogalmazott a célok tekintetében, amivel alaposan rárakta a terhet a csapatra. Ez a helyes út, a helyes vezetői magatartás? – érdeklődtünk.

– Más út nem létezik. Egy eredményorientált világban élünk, ez a sportra hatványozottan igaz, a céljainkat kristálytisztán meg kell fogalmazni. A szezon előtt minden játékosnak meg kell fogalmaznia az egyéni céljait, mit akar elérni, és ugyanez igaz a csapatra is. Nincs finomkodás. A vezetőség részéről elképesztő munka és pénz van a klub mögött, magasra tettük magunknak a lécet, és ezt a játékosoknak tudomásul kell venniük. El kell érniük az általunk megfogalmazott célokat. Minden áldott nap ezért kell dolgozniuk, a bajnoki címnek kell a szemük előtt lebegniük.

– Molnár István –

