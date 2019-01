Biztos piaca lesz itthon az ózdi betonacélnak

Jól prosperáló, német tulajdonban lévő nehézipari cégbe vásárolta be magát az állam. Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. 20 százalékos tulajdonrészét több mint 30 millió euróért kapta meg a Max Aicher-csoporttól a magyar állam.

Közös feladatok

Az erről szóló bejelentésen Palkovics László innovációs és technológiai miniszter arról beszélt, hogy ezzel a lépéssel a meglévő 500 ózdi munkahely a jövőben is biztonságban lesz, sőt az állások számának növekedésére is lehetőség nyílik. A tárcavezető szerint a magyar gazdaság bővüléséhez is hozzájárul a tranzakció, amely iparpolitikai szempontból is jelentős, hiszen a magyar érdekeket szolgálja. Lehetőséget kínál ugyanakkor az acéliparban történő technológiai fejlődéshez is.

Max Aicher, a Max Aicher-csoport tulajdonosa egyértelműen jónak értékelte a magyar kormánnyal való együttműködést, és hozzátette, hogy a továbbiakban is erre törekednek.

Az esemény másnapján Riz Gábor, a város és a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: egy hosszabb folyamat egyik szakasza lezárult a bejelentéssel, de a közös munka az előttünk álló években számos lehetőséget rejt magában.

„Ózd számára két oldalról megközelítve is lényeges az állam szerepvállalása – fogalmazott Riz Gábor. – Az egyik a kohászat jövője, ami a helyiek szívének mindig kedves marad. A nehézipari ágazat ugyanis közel két évszázadon keresztül meghatározta a város és a környék mindennapjait. A cég ezzel a döntéssel tovább erősödött, az egyébként is biztos lábakon álló ÓAM Kft. a jövőben még erősebbé válhat. Másrészt további munkahelyekkel bővülhet a paletta, azt pedig nem kell különösebben ecsetelni, hogy ebben a térségben mennyire fontos szempont. Az állam tulajdonrész vásárlásának van egy jelzés értékű oldala is: a magyar kormány ezzel ismét egyértelműen jelezte, hogy a nehézipart stratégiai ágazatként kezeli, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy a megkezdett fejlesztési folyamatot tovább lehessen folytatni.”

Jövőképet jelent

A többségi tulajdonos Max Aicher-csoport egyébként 60 millió euró értékű technológiai beruházást, eszközbeszerzést hajt végre annak érdekében, hogy az Ózdi Acélművek magasabb színvonalon, komplexebb termékekkel, jobb hatékonysággal lássa el feladatát.

„A magyar építőipar a következő években mintegy 25 milliárd forint megrendelés-állománnyal rendelkezik – szögezte Riz Gábor. – Ez azt jelenti, hogy a hazai betonacélnak, azon belül is az Ózdi Acélművek Kft. termékeinek biztos piaca lesz. Fontos azt is tudni, hogy a mostani együttműködés üzenet a jövőnek. Azoknak a fiataloknak, akik az életüket ebben a városban képzelik el. Olyan további munkáskezekre lesz hamarosan szükség, akik hozzáértően nyúlnak a vashoz. Bízom benne, hogy megtaláljuk azokat a fiatalokat és kevésbé fiatalokat, akik a jövőjüket ebben az üzemben képzelik el.”

Marosréti Ervin

